"Es mi única fuente de trabajo": musicaliza los geriátricos para alegrar a los abuelos y le robaron el teclado

Un hombre que se ganaba la vida musicalizando los geriátricos de Mar del Plata con tangos, milongas y tarantelas para "darles un poco de alegría" a los abuelos sufrió un episodio delictivo en su vivienda y perdió sus instrumentos. Se encuentra desesperado y busca ayuda para recuperarlo.

El lamentable hecho ocurrió el martes pasado cerca de la medianoche en el barrio Las Américas, cuando Luciano Vilches no se encontraba en casa y dos delincuentes violentaron la reja y accedieron a su propiedad.

Según relató la víctima a 0223, una cámara de seguridad de un vecino registró el momento del robo y captó a los ladrones que "se metieron en el terreno, rompieron un candado y abrieron la reja" para ingresar al inmueble.

Se trata de un Korg microARRANGER (MAR-1), un teclado arreglador portátil de 61 miniteclas sensibles al tacto.

Una vez en el interior, los sujetos sustrajeron una guitarra, una consola de videojuegos y el teclado que el artista utiliza para trabajar en hogares de adultos mayores, lo que provocó su desesperación e impotencia.

Al darse cuenta de que su vivienda había sido saqueada y que faltaba su principal herramienta de trabajo, Vilches realizó publicaciones en redes sociales, se comunicó con los medios y radicó una denuncia en la comisaría decimoprimera para, de una u otra manera, recuperar lo que le pertenece.

"Lo que me interesa es recuperar mi única fuente de trabajo. Si sos conductor de Uber, te tildan de delincuente, y si salís a trabajar en Pedidos Ya, te roban. Como chofer hay que tener cuidado con que los de Tránsito y, del otro lado, intentar que no te maten ni te peguen un tiro o te roben", cuestionó con profundo dolor por el hurto.

Luciano se encuentra desesperado por el robo de su teclado y busca hallarlo para volver a trabajar.

En esa línea, el músico remarcó que "no hay laburo" y que perdió una de sus fuentes de trabajo, ya que se dedica a tocar en hogares para la gente grande. "Les toco tangos, milongas y tarantelas para darles un poco de alegría y que estén contentos un rato. Con eso me gano el pan", explicó.

En último lugar, Luciano sostuvo que su intención es "hacer eco" del hecho para recuperar su teclado y "seguir trabajando", y visiblemente angustica lanzó: "Todo es imposible, es vivir en la ciudad de los imposibles".

Aquellos que cuenten con información acerca del paradero del instrumento pueden informarlo al 2235318940 o comunicándose con el 911. Además, el teclado ofrece recompensa por encontrarlo.