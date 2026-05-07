"Quisiera estar bien del todo": May necesita ayuda urgente para comenzar las radioterapias

A contrareloj, la familia de Mailén, una adolescente marplatense que padece neurofibromatosis tipo 1 y tiene tumores en el abdomen y la cabeza, busca donaciones y vende rifas para costear las radioterapias antes del próximo martes.

En un video difundido en redes sociales, la menor de 14 años sostuvo que "quisiera estar bien del todo y ser una chica como todas las demás", pero remarcó que en esta ocasión necesita "pedir ayuda" porque está "a pocos días" de retomar su tratamiento oncológico.

Por ese motivo, la joven subrayó que "es muy importante" y debe reunir la mitad del costo total antes del 12 de mayo, alrededor de 6.400 dólares. "Me da mucho miedo y ansiedad porque es un montón y no juntamos casi nada", expresó May, quien señaló que "cualquier ayuda suma", sea "una donación, comprando una rifa o una pulsera, o compartiendo el video".

Asimismo, agradeció "de corazón" a aquellos que la acompañan y, al igual que en las campañas pasadas, aclaró que el alias para transferencias es "todopormay", a nombre de Barrionuevo Micaela, y se despidió con un cálido saludo: "Gracias por estar para mí".

Por su lado, desde su entorno comentaron que a falta de cinco días para el inicio de las radioterapias para combatir un meningioma, todavía se encuentran "lejos del total" a abonar, que es el 50%. Quienes deseen participar del sorteo, deben contactarse al 2235327350 o a través de la cuenta de Instagram @todopormay.