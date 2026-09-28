De la mano y en avión privado: Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui

Tiago PZK compartió este domingo por la noche una foto en la que se lo ve de la mano con La Joaqui mientras ambos bajaban de un avión privado. La imagen, publicada por el propio cantante, se convirtió en la confirmación pública más contundente del vínculo que mantienen desde hace semanas y que había generado repercusión mediática por su cercanía con Luck Ra, expareja de la artista RKT.

En la instantánea, ambos aparecen vestidos con ropa deportiva y capuchas, tomados de la mano frente a la aeronave, en un gesto que sus seguidores interpretaron de inmediato como una señal de que la relación había dejado atrás la etapa de rumores para volverse oficial. La publicación llegó después de varias semanas de especulaciones y de un conflicto público que involucró a los tres artistas.

La Joaqui había confirmado a fines de julio su separación de Luck Ra, después de más de dos años de relación. Semanas más tarde, comenzaron a circular las primeras imágenes de la cantante junto a Tiago, momento en el que ella salió a explicar públicamente que ambos se conocían desde hacía años y que existía entre ellos una historia previa, independiente de su vínculo con el cordobés.

Tiempos felices junto a Luck Ra

La situación escaló cuando Luck Ra decidió hablar del tema. El cantante, consideraba a Tiago un amigo cercano, expresó que se sintió “traicionado” por la relación y contó que el artista había sido una de las personas que lo acompañó tras la ruptura. “Y lo que hizo el otro culero, la verdad que me parece una banda, ¿qué querés que te diga? Más sabiendo que con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit y él”, afirmó Luck Ra.