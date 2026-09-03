Allanan una vivienda en el barrio Aeroparque por el robo a un negocio en la zona

El avance de una investigación por el robo a un comercio en el barrio Aeroparque derivó en un allanamiento donde aprehendieron a un joven de 21 años y secuestraron elementos de interés para la causa y una pequeña cantidad de marihuana.

Elementos secuestrados.

Fue personal de la Subcomisaría Camet junto con efectivos del GAD y Caballería quienes realizaron dos allanamientos en viviendas de Diagonal Discépolo al 1900.

Durante el procedimiento secuestraron un camperón deportivos, un casco de motocicleta, un par de zapatillas, un teléfono iPhone 13 Pro y aproximadamente 50 gramos de una sustancia compatible con marihuana.

El joven fue notificado de la formación de una causa por robo a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán mientras que la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma ordenó otra causa por tenencia simple de estupefacientes.