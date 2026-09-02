“A los dos chicos me los cruzo todos los días”: el pedido de justicia de la familia de Javier Nicolo tras su muerte

“A los dos menores me los cruzo todos los días”: el pedido de justicia de la familia de Javier Nicolo tras su muerte

Javier Nicolo salía de la casa de su tía para visitar a su madre cuando dos personas en una moto pasaron a toda velocidad, lo chocaron y se dieron a la fuga. El joven de 19 años falleció seis días después en el hospital y dejó un profundo dolor en su familia que hoy continúa pidiendo justicia.

"A los dos menores me los cruzo todos los días en el barrio. Lo que exijo es que estén presos. Cuando salgo a la calle tengo que ver a las dos personas que mataron a mi hijo", declaró Nancy, madre de Javier, en diálogo con 0223.

A dos meses y 13 días del fatídico día, la familia no deja de llorar por la asuencia del joven barbero. "Lo buscamos día y noche, pero no lo tenemos. Mientras tanto estas criaturas siguen en la calle. Mataron a mi hijo para robarle una moto".

El joven de 19 años murió seis días después de ser atropellado por dos personas que circulaban en una moto y se dieron a la fuga.

Por este motivo, volvió a exigir que los delincuentes estén presos, a pesar de su edad. "El fiscal debe pedir la detención y darle los años que corresponde. Si por mí fuera, tendría que ser perpetua", manifestó.​

Además, denunció que debió contratar a un abogado particular porque el brindado por el estado sólo logró que archivaran la causa como accidente de tránsito. "No fue así, a él lo mataron dos menores para robarle. Si yo no tuviera para pagar un abogado, la causa de mi hijo quedaría impune".

A más de dos meses del hecho, su familia cuestiona la demora de la investigación

En los últimos días, la causa tuvo algunos avances. Según explicó Nancy, el fiscal comenzó a tomar nuevas declaraciones a testigos y el próximo 15 de septiembre está prevista una nueva pericia sobre la moto involucrada en el hecho.

Si bien reconoció que la investigación “va dentro de todo encaminada”, cuestionó los tiempos del proceso. “Está todo muy lento”, señaló.

En los últimos días, la causa tuvo algunos avances.

Para la madre de Javier, la demora se vuelve todavía más difícil de soportar porque continúa encontrándose con los presuntos responsables en el mismo barrio. “Es una agonía constante tener que ver a estas personas en el barrio, cruzártelas todos los días cuando uno no tiene”, expresó.

Por eso, volvió a reclamar celeridad a la Justicia: “Pido que se apuren y que hagan justicia por mi hijo. Es lo único que pido: justicia por mi hijo”, concluyó.