Fuerte operativo de seguridad por el Coloquio Idea: cómo son los cortes

El fuerte operativo de seguridad se desplegó en los alrededores del Hotel Sheraton, sede del 62° Coloquio de IDEA.

Mar del Plata amaneció este miércoles con un importante despliegue de seguridad en los alrededores del Hotel Sheraton, donde comenzó el 62° Coloquio de IDEA, uno de los principales encuentros empresarios del país.

Desde temprano, la zona fue rodeada por personal policial y distintas fuerzas de seguridad, con controles y un perímetro dispuesto en las inmediaciones del hotel ubicado sobre Leandro N. Alem al 4200.

El operativo también genera cortes y restricciones al tránsito en un sector de alta circulación de la ciudad. Uno de los principales cortes se encuentra sobre Alem, desde la costa hasta Paso, mientras que también permanece interrumpida la circulación sobre avenida Paso, entre Alem y Urquiza.

El despliegue se da en el marco de un encuentro que reúne durante tres jornadas a empresarios, dirigentes políticos y especialistas para debatir sobre la economía y el futuro del país.

La propia organización había anticipado la posibilidad de establecer un perímetro de seguridad alrededor de la sede y controles especiales para el ingreso de los participantes. Además, los asistentes deben atravesar controles de acceso con credenciales identificatorias.

El operativo se mantendrá durante el desarrollo del Coloquio, que continuará hasta el viernes 2 de octubre. Si bien no se contará este año con la visita del presidente Javier Milei, sí se prevé la llegada de importantes figuras de la política nacional, Gabinete y Congreso, y algunas internacionales, por lo que se decidió reforzar la seguridad.