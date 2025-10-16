Llaryora criticó duramente el modelo económico y productivo de Javier Milei en el Coloquio de Idea: "Genera desempleo"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, estuvo presente en el Coloquio de Idea, donde cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y aseguró que el modelo actual “no hubiera podido sostenerse sin el apoyo de Estados Unidos”.

En declaraciones a 0223, el mandatario provincial sostuvo que "el plan económico “genera desempleo" y reclamó al Ejecutivo “abrir el diálogo con los sectores productivos e industriales” para “sostener la macroeconomía con la gente adentro”. "Un modelo económico sin un modelo productivo no tiene sustentabilidad en el tiempo", señaló.

“El Gobierno tiene que salir de la idea de que Argentina va a salir adelante solo con la estabilidad macroeconómica. Tiene que sumar una visión federal y entender que el esquema productivo y el desarrollo también son importantes”, remarcó Llaryora.

En ese sentido, destacó: "Hay que generar empleo, hay que generar dólares propios, porque lo que está sufriendo Argentina no es un problema financiero, es un problema económico".

El gobernador advirtió que la estabilidad macroeconómica “es un insumo esencial”, pero aclaró que “por sí sola no genera desarrollo”. Además, señaló que el país “necesita iniciar una etapa de diálogo y consenso para alcanzar estabilidad social”.

En ese marco, afirmó que “si el Gobierno no hubiese cometido errores, no tendría que haber ido a pedir ayuda al FMI y a Estados Unidos”, y reiteró que “sin ese apoyo, el modelo económico no podía sostenerse”.

Por último, Llaryora anticipó que Provincias Unidas, el espacio político que integra junto a otros mandatarios provinciales, “va a hacer una gran elección en todo el país” y “se consolidará como la tercera fuerza nacional”.