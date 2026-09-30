Comienza el 62° Coloquio de Idea en Mar del Plata con la presencia virtual de Milei

Milei dará un discurso en forma remota en la jornada inaugural del Coloquio IDEA. Foto archivo.

Bajo el lema de “Invirtiendo la historia, 20 años de promesa a potencia”, desde miércoles y hasta el viernes se desarrollará en Mar del Plata el 62° Coloquio de Idea en el Hotel Sheraton, el tradicional encuentro del mundo de la política y el empresariado argentino, que en su jornada inaugural contará con la presencia del presidencia de la Nación, Javier Milei.

Si bien el primer mandatario no estará físicamente en la ciudad porque viajará a París, la Casa Rosada trabaja para que tenga una participación a distancia en el principal encuentro empresario del país.

La intención del Gobierno era llegar al Coloquio con sus principales ministros y contar con un discurso presencial de Milei. Sin embargo, la agenda internacional del Presidente modificó los planes: durante los mismos días, viajará a Francia acompañado por los ministros de Economía, Luis Caputo; Justicia, Juan Bautista Mahiques; Salud, Mario Lugones; y Desregulación, Federico Sturzenegger.

Cómo será el cronograma del 62° Coloquio de Idea

Día 1: Miércoles 30 de septiembre

09:00 hs. | Acreditaciones.11:45 hs. | Almuerzo de Mujeres Coloquistas (IDEADiversidad).

14:00 hs. | Coffee de bienvenida.

14:30 hs. | Bienvenida al 62° Coloquio de IDEA.

14:40 hs. | Apertura: Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia.

15:00 hs. | El nuevo mapa global de la geopolítica (con la participación de Nicolás Aguzín, Margaret Myers y Guillermo Oliveto).

15:20 hs. | El escenario financiero que se viene.

15:40 hs. | La nueva era: cambios demográficos.

16:00 hs. | Coffee Break.16:30 hs. | Bienvenida a la segunda parte de la jornada.

16:45 hs. | La nueva era: IA, innovación y aceleración tecnológica (con Mark Esposito, Julen Baztarrica, Hernán Kazah y Francisco Ortega).

17:15 hs. | La nueva era: recursos estratégicos para el futuro.

17:30 hs. | La nueva era: capitales en disputa.

17:50 hs. | Megatendencias globales y la oportunidad para Argentina.

18:00 hs. | Aportes para la estabilidad: la experiencia uruguaya (con Luis Lacalle Pou).

18:30 hs. | La visión del Presidente de la Nación (intervención grabada/virtual de Dr. Javier Milei, moderado por José del Río).

20:00 hs. | Cena de apertura.

Día 2: Jueves 1 de octubre

Mañana y Mediodía: Experiencias de Networking, almuerzos y actividades deportivas/recreativas organizadas por marcas participantes (ej. Torneo de Golf, Padel, Almuerzo con Daniel Grinbank, Ciclismo & Running en Sierra de los Padres, Road Trip a Luna Roja, Visita a Bodega Costa & Pampa, etc.).

Tarde: Sesiones plenarias y debates enfocados en: Mercados emergentes y finanzas globales: Con Pablo Goldberg y Matías Surt. Calidad institucional y Justicia: Con Diego Luciani, Jimena de la Torre y Andrea Castagnola. Educación y Capital Humano: Con Mariano Narodowski, Ricardo Torres, José Goity y Verónica Cipriota. Diálogo político y dirigencia: Paneles de debate con intendentes y referentes parlamentarios.

Día 3: Viernes 2 de octubre

Mañana: Coyuntura económica y proyecciones: Santiago Bulat, Esteban Domecq y Luciano Laspina. Transformación laboral y social: Sofía Vago, Cristián Jerónimo y María Migliore. Estrategia global, medios y ambiente: Ryan McInerney (CEO global de Visa), Diego Leuco y Charly Alberti.

13:00 hs. | Intervención del Ministro de Economía (Luis Caputo, vía mensaje grabado/virtual).

Cierre: Palabras de cierre a cargo de Santiago Mignone (Presidente de IDEA).