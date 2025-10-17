Muro remarcó la importancia del Coloquio de Idea para Mar del Plata y destacó la “ciudad desalambrada” que deja Montenegro

En el marco de la última jornada del 61° Coloquio de Idea que se celebra en Mar del Plata, el secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro, remarcó la importancia del evento no solo para mantener la centralidad de la ciudad en la agenda nacional, sino también como oportunidad para estrechar lazos con empresas, pensando un acercamiento a futuro.

“Es un evento muy importante, mucha jerarquía, que se aprovecha la oportunidad de que se concentran las grandes empresas, el sector político, el sector gremial y empresario también para discutir la Argentina, discutir los rumbos, la situación económica, hacia dónde se va, las nuevas tendencias en este caso, mucho enfocado en las nuevas tecnologías y en la inteligencia artificial”, planteó Muro en diálogo con 0223.

“Nosotros aprovechamos la oportunidad para tener reuniones con empresas que nos piden o nosotros también aprovechamos la oportunidad para ver a los CEO de las compañías, a los gerentes que llegan a la ciudad, entonces está bueno”, enfatizó. “Por ejemplo, ahora tengo una agenda dos o tres reuniones más allá de las charlas que están, es un buen momento como para hacer esas reuniones, muchas veces son dentro del marco de la virtualidad que sean presenciales y conocerse y demás”, celebró el funcionario recientemente electo concejal.

“Es importante para Mar del Plata, nosotros como funcionarios está bueno también esto para acercarnos a algunas empresas que por ahí no operan en la ciudad y está la oportunidad de tomar contacto aquí en este lugar”, se esperanzó sobre la eventualidad que el acercamiento sirva para que firmar se tracen un posible desembarco en la ciudad.

Por último, Muro destacó que “esta ciudad desalambrada es una impronta muy fuerte que le dio el gobierno de Montenegro a la ciudad, de quitar el alambre, abrir las tranqueras y que las inversiones puedan fluir y puedan venir a la ciudad, que generan oportunidades, obviamente generan competencia, pero también generan nuevas oportunidades y el proceso de la competencia es un proceso muy virtuoso también, mejora la oferta, hace que los actores se adapten a un nuevo escenario y bueno, es más inversión, más empleo, más crecimiento y eso es lo que buscamos para nuestra ciudad”.