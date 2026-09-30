Patinaje adaptado y distintas disciplinas, protagonistas de una competencia nacional en Miramar

Una de las presentaciones en la copa nacional de patín artístico en Miramar.

El polideportivo de la municipalidad de General Alvarado en Miramar es sede hasta este jueves 1 de octubre de la final de la copa “Roberto Rodríguez”, una competencia que reúne durante seis jornadas a patinadores de distintas edades, categorías y modalidades.

Las actividades comenzaron el sábado 26 de septiembre con pruebas de patinaje libre, figuras obligatorias, danza y disciplinas adaptadas. La programación contempla jornadas de competencia desde las primeras horas de la mañana y diferentes instancias de premiación.

El acto oficial por la copa de patín artístico realizado en el polideportivo de Miramar.

La inauguración oficial se llevó a cabo este martes 29 de septiembre, en una jornada que tuvo al polideportivo colmado de público. El acto contó con la presencia del presidente de la Asociación Mar Platense de Patín, Juan Carlos Saubiette; la secretaria de la Confederación Argentina de Patín, Alicia Tagliabué, y funcionarios municipales.

La competencia es organizada por la Confederación Argentina de Patín (CAP) y continuará con distintas modalidades y categorías hasta el jueves 1 de octubre, cuando finalizará esta edición de la Copa Roberto Rodríguez – Nacional de Adaptados.