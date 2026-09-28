Maricultura en Miramar: abren instancia pública para un nuevo proyecto productivo

Desde la municipalidad de General Alvarado informaron que ya se encuentra disponible para vista pública el proyecto de pliego de bases y condiciones correspondiente a la futura licitación pública para otorgar en concesión el predio municipal “Ebomar”, ubicado en Miramar. La iniciativa contempla el desarrollo de un proyecto de maricultura terrestre mediante sistemas de recirculación acuícola, bajo un esquema de concesión onerosa que incluye el uso, recuperación, puesta en valor, refuncionalización, instalación, operación, explotación, mantenimiento y posterior restitución del predio.

De acuerdo con el proyecto, el emprendimiento prevé la instalación de un establecimiento terrestre de maricultura regenerativa, orientado principalmente al cultivo del pez limón —Seriola lalandi—. También contempla actividades vinculadas con investigación aplicada, innovación tecnológica, capacitación, generación de empleo, tratamiento de efluentes y desarrollo productivo compatible con la protección ambiental.

El proyecto tramita mediante el expediente municipal Nº 4038-0815/S/2026 y tiene como antecedente una iniciativa privada que fue declarada de interés municipal mediante la ordenanza municipal Nº 143/26, promulgada por el decreto municipal Nº 1319/26.

No obstante, la municipalidad aclaró que esa declaración no implica una adjudicación directa, exclusividad, aprobación definitiva del proyecto ni habilitación para comenzar obras o actividades productivas.

La actividad de la maricultura se encuentra ante un posible auge a partir de lo expuesto por el INIDEP hace pocos meses en Mar del Plata, cuando durante la primera edición de la Feria Internacional Portuaria (FIP) 2026 se exhibió en funcionamiento un sistema de recirculación acuícola (RAS), la tecnología que permite cultivar peces en un circuito cerrado con filtrado, oxigenación y monitoreo constante del agua.

Cómo participar de la vista pública

El Proyecto de Pliego podrá ser consultado en la dirección de concesiones y gestión territorial de la municipalidad de General Alvarado, ubicada en calle 28 Nº 1084 de Miramar, de lunes a viernes, de 8 a 12.

Las personas interesadas podrán presentar observaciones, sugerencias o propuestas sobre el proyecto dentro de los diez días corridos contados desde el día siguiente a la última publicación del aviso en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires.

Las presentaciones deberán realizarse por escrito ante la Mesa de Entradas municipal e incluir nombre, apellido o razón social; DNI o CUIT; domicilio real o legal; domicilio constituido dentro del partido de General Alvarado cuando corresponda; correo electrónico; fundamentos concretos de la observación y firma del presentante o de su representante legal.

En caso de actuar mediante un representante, también deberá presentarse el instrumento que acredite la personería invocada.

Las observaciones que se reciban serán incorporadas al expediente administrativo y evaluadas por el departamento Ejecutivo. Su presentación no generará derechos a favor de los interesados ni obligará al municipio a incorporar las propuestas realizadas.

Qué ocurrirá después

Una vez finalizado el período de vista pública y analizadas las observaciones, el departamento Ejecutivo podrá introducir las modificaciones que considere correspondientes y remitirá el proyecto de pliego definitivo al Concejo Deliberante para su tratamiento, de acuerdo con lo establecido por la ordenanza municipal Nº 163/92.

El Municipio también aclaró que esta publicación tiene como único objetivo otorgar vista pública del proyecto de pliego. Por lo tanto, no constituye un llamado a licitación, no habilita la presentación de ofertas ni genera derechos de adjudicación, preferencia o compensación para quienes participen de esta instancia.