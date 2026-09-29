A menos de una hora de Mar del Plata: el secreto del barrio con la playa más tranquila de la costa

A menos de una hora de Mar del Plata se esconde una alternativa ideal para quienes buscan descansar lejos del ruido urbano. Se trata del barrio Copacabana, ubicado en el límite norte de Miramar y a solo 38 kilómetros de la ciudad. El lugar ofrece una desconexión total mediante un perfil campestre rodeado de pinos, arbolados densos y un ambiente de suma tranquilidad.

Cómo es y dónde queda el barrio Copacabana

El principal atractivo de esta urbanización es su cercanía directa con el Balneario Las Brusquitas, a pocas cuadras de las viviendas. Esta playa destaca por sus dimensiones amplias, dunas naturales y un entorno agreste mucho más pacífico que las bajadas céntricas: es un sector muy elegido para realizar caminatas de descanso o practicar deportes como el surf sin sufrir aglomeraciones.

Las playas suelen tener pocos visitantes.

Llegar desde La Feliz es simple a través de la Ruta Provincial 11, en un viaje en auto de apenas 40 minutos. Además, la línea de colectivos interurbanos Costa Azul conecta el sector de forma directa con puntos clave como la terminal o el puerto. La zona linda con otros parajes turísticos de gran crecimiento como El Marquesado y los acantilados de Chapadmalal.

Las propiedades del barrio se caracterizan por terrenos amplios con calles de tierra y casas rodeadas por vegetación nativa. Aunque es un sector semi-rural en pleno desarrollo, la conectividad móvil se mantiene activa para las principales operadoras de telefonía. El sector cuenta con opciones para el alquiler temporario durante los fines de semana largos y la temporada.

La propuesta combina la calma del paisaje arbolado con la practicidad de la cercanía a los principales centros turísticos regionales. Los visitantes pueden disfrutar del mar en un entorno seguro y resguardado de la masividad habitual de los balnearios tradicionales. Copacabana se consolida así como un secreto bien guardado para realizar escapadas breves en cualquier época del año.