“No tengo nada”: la empleada de un almacén enfrentó a un delincuente y lo echó a punta de cuchilla

Un delincuente ingresó a un almacén en la zona de la Terminal de Mar del Plata, simuló tener un arma y amenazó a la empleada para que le entregue dinero y su teléfono celular. La mujer mantuvo la calma, pero se acercó lentamente al mostrador donde estaba su cuchilla de trabajo y terminó corriendo al ladrón del lugar.

Todo el suceso quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. En el video se puede ver cómo el hombre ingresó al lugar y pidió algo para comprar. Después, cómo se acerca hasta el mostrador e increpa a la empleada dándole a entender que estaba armado. Tras exigirle dinero, se escucha a ella decir: "No tengo nada".

Lejos de mostrarse atemorizada, la trabajadora mantuvo la calma y comenzó a moverse lentamente por detrás del mostrador hasta que logró tomarlo. Ahí no más avanzó hacia el delincuente y comenzó a apuntarle para que se retirara del comercio. El hombre, que hasta ese momento había intentado intimidarla, salió corriendo.

Finalmente escapó de alli a toda velocidad, sin conseguir concretar el robo. La empleada volvió a ingresar al comercio y en las imágenes se pueden ver con claridad sus gestos de alivio, al bajar la adrenalina del violento momento que pasó.