Investigaban un robo y secuestraron dos autos, celulares y marihuana

El avance de una investigación por un robo cuádruplemente agravado ocurrido el 17 de septiembre en una vivienda del barrio José Hernández permitió la realización de tres allanamientos simultáneos por parte del personal de la comisaría undécima.

Tras el aval de la Justicia de Garantías y con el apoyo de otras dependencias, los efectivos irrumpieron en los inmuebles donde hallaron una Renault Duster, un Volkswagen Vento, teléfonos celulares, 380 mil pesos, prendas de vestir de interés para la causa y 25 plantas de marihuana.

Hallaron dos rodados.

Por disposición del fiscal Mariano Moyano los vehículos y el resto de los elementos fueron secuestrados a la espera del análisis de los celulares hallados en el lugar.

En el marco de la causa que se tramita en la fiscalía temática de robos calificados a viviendas se ordenó la detención de los dos investigados que no fueron hallados en los domicilios.