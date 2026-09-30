Milei pidió paciencia en el Coloquio Idea 2026: “Argentina podría ser una potencia en 30 o 40 años”

El Presidente de la Nación participó de manera remota ya que se encuentra en París.

El presidente Javier Milei participó de manera remota en el 62° Coloquio de Idea en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, este año bajo el lema “Invirtiendo la historia, 20 años de promesa a potencia”.

Su discurso fue ante las y los empresarios más destacados del país, quienes participaron de la jornada inaugural del evento, y contó con un ida y vuelta moderado por el director de La Nación José del Río.

Entre sus dichos más relevantes, el Presidente pidió "tener paciencia” en relación al crecimiento económico de Argentina y dijo tener enfrente a “energúmenos” que quieren impedirlo. Sostuvo que el crecimiento del país no es instantáneo y que requiere tiempo: "De hecho, esa es mi especialización en economía, lo que demanda mucho tiempo”.

Señaló que Argentina en condiciones normales “podría converger a ser una potencia” dentro de 30 o 40 años: "Eso requiere un trabajo sistemático, duro, parejo y disciplina. Existen chances para acelerarlo, y lo estamos haciendo, a pesar de lo dura que puede ser la transición y la coyuntura con quienes tenemos en frente”.

“Según las estimaciones del FMI, la Argentina va a estar en el cuarto lugar de los países que más crecen en el mundo”, continuó Milei e insistió: “Es paciencia y entender la naturaleza de la circunstancia que nos toca vivir, sumado a gente con vocación de destruir todo”.

El porvenir de la economía argentina

En la misma línea, el Presidente se refirió a las elecciones del próximo año y sostuvo que los argentinos van a poder elegir “entre el modelo de la decadencia y el de la prosperidad”. “Si acompañan las ideas de la libertad, nos vamos a enfrentar a los mejores cuatro años de la historia argentina. Si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el modelo de la decadencia”, advirtió.

Además apuntó contra la oposición y sostuvo que son la razón por la cual la inflación todavía no llegó a los niveles esperados. “Si no teníamos que enfrentar siete intentos de golpes de Estado, 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal, la gente haciendo actos terroristas en la calle, y algunos jugadores de mercado con ganas de romper todo, la inflación ya estaría empezando con cero hace rato”, justificó Milei.

De lograrse un resultado similar al de las elecciones de octubre, indicó que las reformas estructurales se acelerarían: “Pasaríamos a tener mayoría en Diputados y estaríamos cerca de dos o tres senadores del quórum propio. La velocidad que van a tomar las reformas en la Argentina va a hacer que en seis meses no la puedan reconocer”.

Milei habló de la posibilidad de llevar adelante una reforma previsional de ser reelecto: “En la medida que nosotros logremos materializar una baja del riesgo país, una aceleración del crecimiento y lo que tiene que ver con el cierre del gap del mercado laboral, se van a acelerar las reformas y eso va a generar los recursos para hacer una reforma previsional sin que nadie pierda”.

Además, del Río le preguntó qué valoración hace de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por el fallo que en definitiva le quita los límites a la venta de tierras a extranjeros: “Nosotros estamos en una república. Hay división de poderes. Funciona y, si vivimos abogando y poniéndonos la bandera de la república, lo que decide la Corte es lo que decide la Corte, y yo no tengo por qué meterme en lo que está decidiendo”.

Y cerró: “¿O usted quiere que empiece a torpedear o favorecer lo que decide la Justicia cuando vivimos llorando republicanismo? Seamos coherentes. Me parece fantástico que la Corte falle lo que le parece correcto acorde a la Constitución Nacional".