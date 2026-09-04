Histórico: la Justicia ordenó entregar el cuadro robado por los nazis hallado en Mar del Plata a la heredera del galerista judío

La Justicia Federal de Mar del Plata cerró este viernes un capítulo inédito aquí al concretar la restitución del cuadro "Retrato de una dama", una obra de arte pintada en el siglo XVIII que permaneció desaparecida desde la Segunda Guerra Mundial, robada por los nazis, y que el año pasado fue descubierta colgada en el living del chalet que Patricia Kadgien y su marido tenían en venta en el barrio Parque Luro.

La devolución se formalizó tras la audiencia celebrada en los tribunales federales locales, donde las partes acordaron la entrega de la pieza a Marei von Saher, nuera y única heredera de Jacques Goudstikker, el galerista judío al que los nazis expoliaron más de mil obras de arte en Amsterdam.

El cuadro estaba decorando el living de la vivienda familiar

Para evitar el juicio oral por delitos de encubrimiento, los actuales poseedores de la pintura, Patricia Kadgien, hija del jerarca nazi Friedrich Kadgien, y su esposo Juan Carlos Cortegoso, aceptaron una suspensión del juicio a prueba (probation) que incluye un resarcimiento económico destinado a una institución pública marplatense.

La audiencia de este viernes, que culminó hace instantes, con una reparación histórica, la encabezó el juez federal Santiago Inchausti. Contó con la participación del fiscal Carlos Martínez, la defensa del matrimonio imputado y el equipo legal que representa a la querella de Marei von Saher. Por la representación de la heredera, asistida internacionalmente por el estudio neoyorquino Freedman Normand Friedland (FNF), intervinieron los abogados argentinos Herberto Antonio Robinson, Guillermo Brady y Juan Ignacio Pascual, de la firma local McEwan.

Durante el acto procesal, el matrimonio Kadgien-Cortegoso firmó la renuncia explícita e irrevocable a cualquier derecho, acción civil o penal sobre la obra, habilitando de manera directa su restitución a la familia Goudstikker.

El matrimonio renunció a todo derecho sobre la obra para evitar el juicio oral por encubrimiento

Como condición de la probation, el Ministerio Público Fiscal y la querella avalaron la suspensión del proceso penal contra la pareja a cambio del compromiso de no apelar la devolución y de efectuar donaciones por un monto total de 4,8 millones de pesos. Este dinero será abonado en 24 cuotas mensuales a la Cooperadora del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata. Con este paso, la obra queda liberada para su traslado. De momento, permanece bajo la custodia preventiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La intención de la heredera es que la pieza pueda ser exhibida en préstamo temporal en el Museo del Holocausto de Buenos Aires para ofrecer un mensaje de concientización y valor educativo sobre el saqueo cultural del nazismo.