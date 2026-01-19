La nueva heredera reclama la devolución del cuadro robado por los nazis que apareció en Mar del Plata

La nueva heredera del cuadro “Retrato de una Dama” reclamó su devolución luego de que la Justicia argentina confirmara que el autor de la obra no es el retratista Giuseppe Ghislandi como se presumía en un comienzo, sino que corresponde al pintor italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, conocido como “Il Pitocchetto”.

Los especialistas de la Academia Nacional de Bellas Artes, Ángel Miguel Navarro y Alejo Gabriel Lo Russo, realizaron diversos peritajes al cuadro hallado en una casa de Mar del Plata que fue robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Estos análisis permitieron determinar que la obra pertenece a Melchiorre Ceruti, que era parte de la colección del galerista Jacques Goudstikker y que está valuada en más de 250.000 euros.

Luego de que se conociera al pintor original, en las últimas horas se supo que la verdadera heredera reclama que la Justicia le entregue la obra. Se trata de Marei von Saher, nuera y sucesora de Goudstikker, quien vive en Estados Unidos.

La obra del pintor italiano vale alrededor de 250 mil euros.

Según replicó Noticias Argentinas, Goudstikker abandonó su galería de Ámsterdam en 1940 para escapar de la invasión nazi, lo que provocó que sus pinturas sean derivadas a Alemania, para luego repartirlas en diversos países. Es, ante esta división, que uno de los cuadros fue encontrado en el país, en la vivienda de la hija del ex funcionario nazi, Friedrich Kadgien.

Con el resultado del peritaje realizado, la investigación continúa su curso en el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, que extendió el plazo de la pesquisa hasta marzo próximo.

A mediados de septiembre del año pasado, el fiscal federal Carlos Martínez imputó a la hija del nazi y a su pareja por encubrimiento agravado, y además, remarcó que dicho delito “debe ser entendido como conexo a delitos de lesa humanidad”.