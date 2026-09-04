Rompieron la reja y el vidrio de una barbería y se llevaron todo: "Estamos pensando en cerrar el local"

Esta madrugada delicuentes ingresaron a una barbería del barrio Las Lilas y robaron dinero, herramientas y ropa, entre otros objetos de valor. Los encargados del local estiman que todo ocurrió entre las 00 y las 3 am.

En las cámaras de seguridad quedó el registro completo del hecho. Allí se puede ver cómo un hombre forzó la reja y rompió el vidrio de la ventana frontal para entrar. "Nos rompieron todo, adentro quedó hecho un desastre", contaron los damnificados a 0223.

Los delincuentes forzaron la reja de una ventana frontal y rompieron el vidrio para ingresar.

"Nos robaron dinero en efectivo, mucha ropa de hombre, accesorios para celulares y todas las máquinas de peluquería que usamos a diario. Sinceramente no sabemos cómo seguir adelante porque contábamos con ese dinero en efectivo que se llevaron, teníamos guardados ahorros para invertir en el local, pero se llevaron todo", lamentaron.

Los encargados de la barbería contaron a este medio que es la primera vez que les sucede. En otra oportunidad, habían querido entrar a robar, pero todo quedó en un intento fallido: "Es raro que pase esto. Somos muy queridos en el barrio, nunca imaginamos que nos iba a tocar a nosotros y lastimosamente nos tocó".

Por otra parte, aseguraron que no cuentan con acompañamiento policial. "No hacen nada. No veo un patrullero de noche por la zona, solo los veo cuando traen coches y motos al frente, que está el playón de motos del Municipio. De ayer nadie vio nada, es una vergüenza".

Para finalizar, los encargados comentaron que algunas de las prendas de ropa robadas son reconocibles, por lo que apelaron a la solidaridad de la comunidad para contactarlos si encuentran los productos en venta. "Estamos pensando en cerrar el local, porque ya no sabemos cómo seguir, se nos llevaron todo...", sintetizaron.

Un robo similar a unas pocas cuadras

Cinco delincuentes ingresaron durante la madrugada del pasado domingo al local Ganga, ubicado en Juan B. Justo 6812, tras forzar la persiana principal. Se llevaron tecnología, dinero en efectivo y una importante cantidad de mercadería.

El robo ocurrió alrededor de las 3.25 de la madrugada. "El local estaba casi blindado: teníamos candados, trabas internas y fierros enterrados en cemento para que no pudieran hacer palanca, pero contra cinco personas no fue suficiente”, relató el dueño en diálogo con 0223.

El hecho ocurrió a la madrugada frente al Regional.

Los delincuentes, además, se llevaron el dispositivo en el que quedaban almacenadas las imágenes de las cámaras de seguridad. En cuanto al botín, señaló que los ladrones sustrajeron tecnología, dinero y una importante cantidad de productos. “Dinero no fue mucho, solamente cambio chico, pero se llevaron muchísima mercadería y tecnología”, detalló.

El perjuicio económico todavía no pudo determinarse con exactitud porque resta realizar un control completo del stock, aunque estiman que podría ubicarse entre los 3 y 5 millones de pesos.

El dueño denunció que la inseguridad es cada vez mayor.

La alarma monitoreada permitió advertir el ingreso y activar rápidamente el operativo de respuesta. “Con bastante velocidad llegaron unos cuantos móviles policiales, pero no pudieron capturar a ninguno de los delincuentes”, señaló.

Los propietarios de Ganga son un matrimonio de 83 años que trabaja junto a su familia y amigos en la marca. Tras los momentos de angustia, deberán realizar el inventario para determinar el monto definitivo de lo sustraído mientras esperan que la investigación permita identificar a los cinco delincuentes que protagonizaron el robo.