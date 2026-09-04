Discutía con sus vecinos y salió con una escopeta para terminar la pelea

El hecho ocurrió en el barrio Regional y el hombre fue aprehendido.

Un llamado al 911 que alertó sobre una confrontación vecinal en el barrio Regional terminó con la aprehensión de un hombre que portaba una escopeta con un cartucho en su interior.

Fue personal del Comando de Patrullas Norte el que llegó a la zona de Grecia y Saavedra donde había una confrontación entre varios sujetos que tendrían un arma blanca y una de fuego.

Al arribar los efectivos observaron a un hombre que llevaba en sus manos una escopeta en estado quebrado, mientras mantenía una acalorada discusión con otro grupo de personas por lo que se le impartieron reiteradas órdenes para que depusiera el arma.

El sujeto finalmente arrojó la escopeta al suelo, siendo inmediatamente puesta a resguardo por el personal policial. Al verificar el arma, se constató que contenía una munición de posta de guerra en su cañón, la cual fue extraída a fin de neutralizar el riesgo que representaba.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la aprehensión del hombre por el delito de portación ilegal de arma de guerra y el traslado del aprehendido a Tribunales.