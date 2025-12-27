Corrieron a ladrón de autos y le quebraron los antebrazos de un fierrazo

Un llamado al 911 que denunció el intento de robo de un auto estacionado en Maipú y Primero de Mayo terminó con la aprehensión del ladrón que se enfrentó con un grupo de vecinos y sufrió la fractura de ambos antebrazos.

Cuando el personal del Comando de Patrullas llegó a la zona estableció que el hecho ocurrió en Don Bosco y Chacabuco cuando lo descubrieron forzar el capot de un Fiat Uno allí estacionado.

"La dueña lo descubrió y el ladrón arremetió contra ella, pero la pareja de la victima lo puso en fuga con un fierro", dijeron autoridades policiales.

En el cruce de las avenidas Jara y Libertad intentó agredir a las personas que lo perseguían y recibió dos golpes contundentes con un fierro que le provocaron la fractura de ambos antebrazos por lo que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Interiorizado de los pormenores del caso el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la formación de causa por tentativa de robo de vehículo dejado en la vía pública y la custodia del herido en el hospital hasta que pueda ser llevado a Tribunales.