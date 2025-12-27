Video: a los cadenazos, vecino se metió en una pelea de trapitos a metros de una comisaría para echarlos
La policía debió intervenir ante la gresca que se originó en pleno centro. Las imágenes.
Una escena de extrema violencia se vivió este viernes por la tarde en pleno centro de la ciudad y a muy pocos metros de la Comisaría primera, ubicada en Independencia casi San Martín.
La discusión entre dos cuidacoches llevó a una posterior pelea entre ambos que escaló cada vez más a la vista de todos. Cerca de las 16, comenzó el intercambio de golpes en la puerta de un edificio donde los "trapitos" suelen morar.
Cansado de la situación que se repite a diario, un vecino salió armado con una cadena y les empezó a propinar golpes con la intención de que se vayan del lugar.
La situación fue captada por otro vecino que observó atónito la pelea, a la que después se sumaron efectivos policiales de la comisaría para frenarla.
"El vecino que vive en el edificio se metió a los golpes para que se fueran; estamos cansados de esto. Pero la policía los agarró a todos", relató el hombre que envió el video a 0223.
Sin embargo, ante un descuido de los efectivos, el sujeto se escapó y se resguardó en su propiedad sin que pudieran saber dónde vivía. Mientras tanto, los dos cuidacoches fueron aprehendidos y trasladados para declarar.
La escena es moneda corriente en distintos barrios que rodean el centro de la ciudad, según detallan los habitantes del lugar a este medio. "Imaginate que se agarran a las piñas a metros de la Policía, ya es incontrolable", señalaron con preocupación.
