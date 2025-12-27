Video: a los cadenazos, vecino se metió en una pelea de trapitos a metros de una comisaría para echarlos

Los vecinos se cansaron de la situación y decidieron intervenir ante las peleas de los trapitos.

Una escena de extrema violencia se vivió este viernes por la tarde en pleno centro de la ciudad y a muy pocos metros de la Comisaría primera, ubicada en Independencia casi San Martín.

La discusión entre dos cuidacoches llevó a una posterior pelea entre ambos que escaló cada vez más a la vista de todos. Cerca de las 16, comenzó el intercambio de golpes en la puerta de un edificio donde los "trapitos" suelen morar.

Cansado de la situación que se repite a diario, un vecino salió armado con una cadena y les empezó a propinar golpes con la intención de que se vayan del lugar.

La situación fue captada por otro vecino que observó atónito la pelea, a la que después se sumaron efectivos policiales de la comisaría para frenarla.

"El vecino que vive en el edificio se metió a los golpes para que se fueran; estamos cansados de esto. Pero la policía los agarró a todos", relató el hombre que envió el video a 0223.

Sin embargo, ante un descuido de los efectivos, el sujeto se escapó y se resguardó en su propiedad sin que pudieran saber dónde vivía. Mientras tanto, los dos cuidacoches fueron aprehendidos y trasladados para declarar.

La escena es moneda corriente en distintos barrios que rodean el centro de la ciudad, según detallan los habitantes del lugar a este medio. "Imaginate que se agarran a las piñas a metros de la Policía, ya es incontrolable", señalaron con preocupación.