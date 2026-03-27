Se pelearon los perros y amenazó al vecino con un arma

Lo que comenzó con una discusión vecinal por una pelea de perros, dió lugar a una amenaza vecinal y a un allanamiento donde secuestraron armas de fuego y municiones.

El viernes pasado un hombre denunció las amenazas sufridas cuando discutió con un vecino en la vía pública y dio origen a una causa en la fiscalía de Resolución Temprana de Conflictos Penales.

Tras el aval del Juzgado de Garantías N°6, personal de la comisaría séptima allanó el jueves por la tarde un domicilio en Belisario Roldán Bis al 2600.

Durante la diligencia, los efectivos identificaron a una mujer de 23 años y secuestraron municiones calibre .32, .25 y nueve milímetros, cartuchos de escopeta, una carabina y una pistola del mismo calibre con cargadores.

Las autoridades judiciales ordenaron la formación de causa por los delitos de amenazas agravadas, encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego a un masculino mayor de edad, quien no se encontraba en el lugar al momento del procedimiento.