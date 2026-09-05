Clausuraron el geriátrico donde un cuidador fue filmado mientras golpeaba a una residente

Entre las irregularidades se encontraban problemas edilicios y de higiene.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dispuso la clausura de la Residencia David, el geriátrico ubicado en Rivadavia y Funes que quedó bajo la lupa luego de que un cuidador fuera filmado mientras agredía a una adulta mayor alojada en el lugar.

Las imágenes de los hechos tomaron gran relevancia durante la denuncia.

El caso se conoció hace poco más de un mes, cuando el hombre golpeó e insultó a una de las residentes y luego amenazó a su compañera de trabajo. A partir de la denuncia, se realizaron distintas inspecciones en el establecimiento.

Durante esos controles se encontraron una serie de problemas que el hogar debía resolver para poder continuar con su funcionamiento.

A los residentes los comenzaron a trasladar incluso antes de la clausura.

Según pudo saber 0223, entre las irregularidades había problemas edilicios, inconvenientes con las habilitaciones y falencias en el manejo de residuos patogénicos. Además, el hogar tenía alojadas personas menores de 65 años, algo que no estaba permitido.

Ante esta situación, el establecimiento tenía un plazo para corregir los problemas detectados y poner en regla su funcionamiento. Sin embargo, no habría logrado resolver todas las irregularidades y finalmente se avanzó con la clausura.

El enfermero está imputado por lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas.

En ese marco, durante la semana algunas familias comenzaron a retirar a los adultos mayores y trasladarlos a otros establecimientos. Los movimientos comenzaron incluso antes de que se conociera la clausura, ante la posibilidad de que el hogar no logrará regularizar su situación.

Hasta el viernes por la noche todavía permanecían residentes en el lugar a la espera de conseguir un nuevo hogar. En los casos en los que las familias no puedan resolver el traslado, podrían intervenir organismos públicos para avanzar con su reubicación.

El enfermero permanece en prisión preventiva desde el 27 de agosto.

Mientras tanto, Gastón Nicolás Cichero continúa detenido con prisión preventiva en la Unidad Penal N°44 de Batán. El enfermero está imputado por lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas.