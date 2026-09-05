Cambia el feriado de octubre: el Gobierno tomó una decisión y eliminó el Día de la Diversidad Cultural

Una decisión sobre el calendario oficial generó impacto entre miles de trabajadores que buscan organizar sus próximos días de descanso en todo el país. Tras confirmarse la nueva norma, se estableció que cambia el feriado de octubre porque el Gobierno y eliminó el Día de la Diversidad Cultural. La medida contempla un cambio directo en la nomenclatura institucional de la fecha para rebautizar la jornada patria del 12 de octubre. De esta manera, las comunicaciones públicas volverán a utilizar la denominación tradicional de Día de la Raza para referirse al evento.

Cómo quedan los feriados de la última parte del año

El ajuste en la denominación retoma el término que se utilizó de forma habitual durante gran parte del siglo pasado en el territorio nacional. Las comunicaciones oficiales explicaron que la fecha recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América como un hito central del continente. La resolución alcanza a todas las dependencias de la administración pública nacional, las oficinas provinciales y las distintas sucursales del Banco Provincia. Esta actualización normativa ya figura disponible en los canales oficiales y en la plataforma web del Estado para consulta pública.

Habrá tres días consecutivos de descanso.

De cara a los meses restantes del año, el esquema de jornadas no laborables mantiene fechas clave para la planificación del turismo interior. Tras el lunes 12 de octubre, el siguiente descanso extendido llegará el lunes 23 de noviembre por el traslado del Día de la Soberanía Nacional. Más adelante se sumará un fin de semana XL durante el mes de diciembre mediante un día no laborable con fines turísticos el lunes 7. Esa jornada se acoplará directamente con el feriado del martes 8 por la Inmaculada Concepción de María.

El feriado será el próximo 12 de octubre.

El cierre del calendario anual quedará fijado con la festividad de Navidad, que aportará un descanso el viernes 25 de diciembre en todo el país. Los prestadores turísticos marplatenses y de la costa atlántica observan con atención estas modificaciones para proyectar la llegada de visitantes en cada fecha clave. La reorganización de los días festivos busca dinamizar la economía de los destinos tradicionales en la antesala de la temporada de verano. La comunidad ya revisa la lista definitiva para programar escapadas cortas o descansos familiares sin contratiempos.