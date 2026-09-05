Quiso doblar a mitad de cuadra en la avenida y chocó a una moto: terminó en el hospital
El siniestro ocurrió durante la noche del viernes. El motociclista debió ser asistido por personal del SAME.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un fuerte siniestro vial se registró durante la noche del viernes en la avenida Independencia, cuando una camioneta Honda gris chocó contra una moto conducida por un joven que trabajaba como repartidor de PedidosYa.
El hecho ocurrió alrededor de las 22.30, a la altura de Independencia al 650. Según relataron testigos a 0223, la camioneta habría intentado realizar un giro a mitad de cuadra cuando impactó contra el motociclista.
Tras el choque, personal del SAME asistió al joven y posteriormente lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Desde el servicio de emergencias indicaron que presentaba un traumatismo en las piernas.
Desde el HIGA confirmaron a este medio que el joven se encuentra estable y permanece atendido en el área de Emergencias.
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