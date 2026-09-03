Choque en primera persona en La Perla: un motociclista registró su accidente y la reacción sorprendió a todos

Un creador de contenido y motovlogger de Mar del Plata compartió un video de un choque que protagonizó con su moto y un auto en la zona de La Perla. Lo llamativo fueron las reacciones de los involucrados, que el común de las personas, a diferencia del común de los conductores.

El siniestro ocurrió sobre la avenida Libertad, frente a la Plaza España, y quedó captado por el joven, quien lo publicó este jueves en redes sociales.

Como se puede ver en el video de la cuenta @valen.bikerr, el conductor del rodado gris frenó sobre la avenida y el motociclista desvió la mirada por unos segundos, no advirtió la maniobra y, cuando intentó detener la marcha, la rueda trasera se bloqueó y terminó impactando contra el vehículo.

A pesar del mal momento, ambos protagonistas mantuvieron una actitud tranquila: el sujeto del auto se acercó, pidió disculpas y explicó que se trataba de uno automático que había alquilado y que se le "clavó el freno".

El motovlogger también destacó la actitud de los policías que se encontraban circulando por la zona, quienes se acercaron para saber cómo estaba y colaboraron para levantar su vehículo. Además, ambos tenían seguro y la documentación en regla.

“Hay cosas peores”, señaló el motociclista, quien decidió publicar el video con un mensaje de concientización. "Que estas situaciones también pueden resolverse con respeto, empatía y buena onda", destacó.