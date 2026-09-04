Un jurado lo declaró culpable por violación y lo detuvieron en Tribunales

Fue en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal calificado.

Un hombre de 38 años que fue declarado culpable por un jurado popular fue detenido este viernes en Tribunales por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fueron efectivos de la comisaría segunda los que hicieron efectiva la medida en Tucumán y Brown en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal calificado.

El sujeto fue trasladado a la dependencia donde labraron las actuaciones correspondientes antes de realizar el reconocimiento médico legal.



El Tribunal en lo Criminal N° 4 ordenó su traslado al complejo penitenciario de Batán.