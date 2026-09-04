Un jurado lo declaró culpable por violación y lo detuvieron en Tribunales
Sucedió este viernes en Tribunales. Tiene 38 años y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
4 de Septiembre de 2026 20:11
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 38 años que fue declarado culpable por un jurado popular fue detenido este viernes en Tribunales por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Fueron efectivos de la comisaría segunda los que hicieron efectiva la medida en Tucumán y Brown en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal calificado.
El sujeto fue trasladado a la dependencia donde labraron las actuaciones correspondientes antes de realizar el reconocimiento médico legal.
El Tribunal en lo Criminal N° 4 ordenó su traslado al complejo penitenciario de Batán.
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