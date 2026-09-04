Entradera en San Carlos: liberaron a los dos hermanos acusados del hecho

Los dos hermanos acusados de participar de la violenta entradera que una familia sufrió en el barrio San Carlos recuperaron la libertad este viernes tras el pedido que hizo la fiscalía luego de hallar en otro hecho el Peugeot 2008 en el que la banda llegó a la vivienda.

Sin perjuicio de la continuidad de la causa que sigue a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, la Justicia de Garantías ordenó la inmediata libertad de Alan Daniel Ordoñez y Josue Aldair Ordoñez.

En la resolución que se conoció a última hora del viernes, se le impuso a ambos una restricción de acercamiento al lugar de los hechos en un radio de mil metros y una prohibición absoluta de contacto con las víctimas y testigos de la causa.

A partir del pedido fiscal y de la resolución del Juzgado, se declaró en abstracto el pedido de excarcelación realizado por la defensa de los hermanos a cargo del abogado penalista Mauricio Varela.

Con esta decisión queda detenido solamente el adolescente de 16 años que fue sorprendido a bordo de la camioneta VW Amarok sustraída a la familia y se mantiene la búsqueda de otro adolescente y un mayor sobre los que hay sospechas de su participación.