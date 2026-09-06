Allanamiento en Mar del Plata por presunta corrupción en un astillero: incautaron más de 367 mil dólares

Allanaron un domicilio en Mar del Plata en una causa por presunta corrupción en un astillero: incautaron más de 367 mil dólares

La Policía Federal Argentina (PFA) incautó 367.110 dólares en el marco de una investigación por una presunta coima vinculada a la empresa estatal Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor). Uno de los cinco domicilios allanados se encuentra en Mar del Plata.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, en una causa que investiga una presunta maniobra de corrupción en perjuicio de la Administración Pública Nacional.

La investigación se inició a partir de irregularidades detectadas durante una auditoría interna de TANDANOR, tras la renovación de autoridades de la empresa.

Según la pesquisa, uno de los investigados habría sido contactado por un alto directivo de Tandanor, con quien habría acordado el pago de 200.000 dólares a cambio de condonar una deuda que una empresa mantenía con la firma estatal.

La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, encabezado por el juez Sebastián Casanello, que en mayo delegó las tareas investigativas en el Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción.

A través del análisis financiero, informático y del entrecruzamiento de datos, los investigadores identificaron cinco domicilios relacionados con la maniobra: cuatro ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó los allanamientos y dos personas quedaron imputadas en la causa. Durante los procedimientos también se secuestró documentación vinculada a las empresas involucradas y distintos dispositivos electrónicos.

El dinero fue encontrado en un domicilio particular y en una caja de seguridad bancaria ubicada en el microcentro porteño. La caja quedó clausurada e inhabilitada por orden judicial.

Además, se incautaron extractos bancarios, comprobantes de transferencias, registros contractuales, un recibo manuscrito por una suma en moneda extranjera, una notebook, una CPU, una tablet y tres teléfonos celulares. La causa continúa bajo la carátula “Cohecho”.