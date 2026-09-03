Cayó la "Banda del Gordo Leo", una organización que robaba, desarmaba y vendía autopartes

Una investigación por una serie de robos y hurtos de autos derivó en la desarticulación de una organización reconocida como la “Banda del Gordo Leo”, que presuntamente se dedicaba a la sustracción de vehículos para luego desarmarlos y comercializar sus partes.

Como resultado de tres allanamientos llevados adelante en Mar del Plata, fueron aprehendidos dos hombres y se recuperaron varios vehículos que tenían pedidos de secuestro activos.

La investigación, encabezada por personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce, arrancó a partir de cinco hechos de robo de auto y cuatro de hurto. Ocho de esos sucesos ocurrieron en Mar del Plata y el noveno en Balcarce. La causa cuenta con la intervención de la UFI Descentralizada de Balcarce, a cargo del fiscal Rodolfo Moure.

Autopartes, herramientas y vehículos robados

Los procedimientos se realizaron en el Pasaje 22 de Abril entre Leguizamón y Bayley y Victoriano Montes al 400, los dos en Mar del Plata. A partir de la información obtenida durante esos operativos, los investigadores llegaron a un tercer domicilio, ubicado en la calle 777 entre 8 y 10 del barrio Santa Isabel.

En los primeros allanamientos se secuestró una importante cantidad de autopartes, herramientas de corte y otros elementos de interés para la investigación, además de una campera que habría sido utilizada por la banda durante uno de los hechos en cuestión.

Uno de los principales resultados fue la recuperación de varios de los vehículos que contaban con pedidos de secuestro activo por distintos robos y hurtos denunciados en Mar del Plata. Entre ellos se encontraban una Ford Ranger blanca, un Volkswagen Gol blanco, una Volkswagen Suran gris, un Renault Kwid beige, un Fiat Cronos gris y una Volkswagen Amarok azul.

También fue secuestrada una Toyota Hilux blanca, señalada como la camioneta de apoyo que habrían utilizado en uno de los hechos investigados.

En otro de los domicilios los policías encontraron un matafuegos que también tenía un pedido de secuestro activo por una causa de hurto.

Una Hilux robada en Balcarce llevó a la investigación a Mar del Plata

La investigación también permitió recuperar una Toyota Hilux gris, perteneciente a una empresa de Balcarce, que había sido sustraída allí.

El rodado había quedado registrado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo de Balcarce mientras se dirigía hacia Mar del Plata. Esa información fue la clave para orientar la investigación hacia la ciudad y localizar finalmente el vehículo en el barrio Santa Isabel.

Para reconstruir el recorrido de los sospechosos y establecer el presunto funcionamiento de la organización, los investigadores analizaron cámaras de monitoreo de Balcarce y de General Pueyrredon y los registros de cámaras privadas. Además realizaron otras tareas de campo y llevaron adelante cyberpatrullaje.

Según la hipótesis de la investigación, los integrantes de la banda sustraían los vehículos, los ocultaban y posteriormente los desarmaban para vender sus partes.

Los dos hombres aprehendidos, de 34 y 35 años, fueron notificados de la formación de una causa por robo automotor, hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública reiterados y encubrimiento, y quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación continúa. Ahora los investigadores analizarán los teléfonos celulares y otros elementos secuestrados durante los allanamientos para determinar qué alcance tenía la organización y qué grado de responsabilidad tuvieron los sospechosos en los nueve hechos en cuestión.