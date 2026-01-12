Debe cinco millones de pesos y busca padrinos para sus mascotas rescatadas: "Estamos ahogados"

No es la primera vez que Laura Golmar es noticia por su labor solidaria hacia las mascotas. La mujer, creó hace 20 años la red de tránsito de mascotas mas grande de Mar del Palta y desde entonces no dejó un día de dedicarse a sus rescatados. Tampoco es la primera vez lamentablemente, que debe acudir a los medios de comunicación para solicitar a la comunidad ayuda.

El 2026 comenzó complicado para Laura y sus rescatados. es que "Patitas MDP" afronta una deuda de cinco millones de pesos y, para solventarla lanzó un programa de padrinazgo de mascotas.

"Empezamos el 2026 con una deuda millonaria de más de cinco millones de pesos", explicó Golmar al tiempo que explicó que, tanto ella como los colaboradores de "Patitas..." ponen tiempo y la dedicación y todo su dinero. "Pero solos es imposible que podamos seguir y no podemos decir: "bueno hasta acá llegamos". No, no podemos porque de nosotros dependen más de 120 vidas que ya conocieron el dolor y el sufrimiento", reflexionó.

Es por eso que, según detallo a 0223 inició un programa de padrinazgos para quien quiera ayudarlos a seguir salvando vidas. "Estamos lanzando una campaña de apadrinamiento para que las personas puedan ayudar de forma mensual a un rescatado en particular y así poder sostenerlo", dijo la rescatista que, antes de llegar a este punto realizó diferentes acciones para evitar el llamado a la solidaridad.

Quienes quieran sumarse al padrinazgo de mascotas o estén en condiciones de adoptar un "rescatadito" pueden comunicarse con Laura vía Instagram o bien al 0223 155119007.

Para quienes quieran realizar un aporte económico, pueden ayudar a Laura en el alias Patitas.mdp; mdp.patitaas o paypal.me/patitasmdp

.