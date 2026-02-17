El refugio de playas vírgenes y calles de arena ideal para desconectar en la Costa Atlántica

Por su pequeña extensión, se puede recorrer y visitar en una escapada de fin de semana.

Nueva Atlantis surge como un tesoro escondido dentro de la Costa Atlántica, situándose a solo 350 kilómetros de la Capital Federal. Este pequeño balneario se distingue por conservar una atmósfera de serenidad absoluta, con calles de arena y un entorno natural que invita al descanso profundo. Es el destino predilecto para aquellos viajeros que huyen de las multitudes y buscan una conexión directa con la pureza del paisaje marítimo.

Las playas de esta localidad se extienden por varios kilómetros, ofreciendo arenas suaves y doradas bañadas por aguas que invitan a la recreación constante. Al ser una zona mucho menos concurrida que sus vecinas más famosas, permite disfrutar de caminatas al atardecer con un nivel de privacidad difícil de hallar en otros puntos. La geografía del lugar se mantiene prácticamente virgen, preservando la fauna local y la tranquilidad característica de los pueblos costeros.

Las puestas de sol en Nueva Atlantis son icónicas.

Cuáles son las principales atracciones de Nueva Atlantis

La propuesta gastronómica local se centra en los productos frescos del mar, destacando platos tradicionales como las paellas y los mariscos a la parrilla en restaurantes acogedores. Además de la comida, el destino ofrece múltiples actividades de esparcimiento que incluyen excursiones en kayak, paddle surf y jornadas de pesca deportiva. El cercano Faro Querandí se presenta como un hito histórico fundamental para visitar, brindando una perspectiva única de la inmensidad del océano.

En cuanto al hospedaje, la oferta es sumamente versátil y se adapta a diferentes perfiles de visitantes, desde hoteles boutique hasta cabañas inmersas en el bosque. La cercanía con la terminal de Mar de Ajó facilita el acceso para quienes utilizan el transporte público, integrando este rincón aislado con el resto del país. Nueva Atlantis se consolida así como una opción auténtica para quienes valoran la simplicidad, la cultura local y la belleza natural intacta.