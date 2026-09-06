Fuerte choque en pleno centro: una Ranger impactó contra una columna y dos personas resultaron heridas

Una camioneta Ford Ranger protagonizó un fuerte accidente este domingo por la mañana en pleno centro de Mar del Plata, donde terminó impactando contra una columna.

El hecho ocurrió cerca de las 8, en inmediaciones de avenida Luro, entre España y Jujuy. Como consecuencia del impacto, una mujer de 31 años y un hombre de 32 fueron asistidos y trasladados al Hospital General Interzonal de Agudos (Higa) por una ambulancia del Same que se hizo presente en el lugar.

Tras el aviso al 911 por parte de vecinos que escucharon el fuerte impacto, rápidamente arribaron efectivos de Prefectura y personal policial, que realizaron un corte preventivo de la circulación en la zona.

El choque también provocó la caída de un poste que sostenía cableado de telefonía e internet, por lo que un equipo técnico de la empresa se acercó al lugar para reparar los daños y restablecer el servicio.

El tránsito debió ser interrumpido en la zona y trabajan técnicos para reparar los daños ocasionados.

Mientras tanto, personal policial trabaja en la zona para determinar la mecánica del accidente y busca cámaras de seguridad que permitan esclarecer cómo se produjo el impacto.