Un jardín quedó sin luz por el robo de cables y tuvo que suspender las clases

Los chicos del jardín de infantes N°922 "Ara San Juan" no pudieron iniciar las clases por un robo de cables que dejó sin luz a toda la institución.

La institución está ubicada en Cuba al 1900, casi Fortunato de la Plaza. En diálogo con 0223, la vicedirectora del establecimiento, Gabriela López, explicó que la situación fue advertida a primera hora de la mañana. “Los auxiliares se encontraron con que el caño estaba doblado y que nos robaron los cables”, relató.

La falta de suministro eléctrico obligó a suspender las actividades de los dos turnos y afectó a unos 210 alumnos.

Según detalló, el hecho provocó roturas en la infraestructura y dejó al establecimiento sin las condiciones necesarias para recibir a los alumnos. “Terminó siendo más daño al edificio que otra cosa: nos quedamos sin luz y eso no nos permite brindar la jornada correspondiente a los chicos”, señaló.

La empresa Edea llegó al lugar para retirar el medidor y hacer los arreglos correspondientes. "Tenemos que esperar a que se termine de solucionar en conjunto con el Consejo Escolar”, indicó.

La interrupción de las actividades no solo afecta las propuestas educativas, sino también la alimentación de parte de los alumnos. “Muchos chicos vienen al jardín y tienen aquí su almuerzo del día. Entonces, eso perjudica bastante”, explicó la vicedirectora al ser consultada sobre el impacto de perder una jornada de clases.

La institución está ubicada en Cuba al 1900, casi Fortunato de la Plaza

El Jardín N°922 cuenta con una matrícula aproximada de 210 alumnos, por lo que la suspensión alcanzó a una importante cantidad de familias de la comunidad educativa.

El episodio se suma a otras dificultades que el establecimiento estuvo atravesando durante el año. Al respecto, López reconoció: “Son complicaciones que nos exceden, pero tratamos de resolverlas y solucionarlas de la mejor manera posible”.

El episodio se suma a otras dificultades que el establecimiento estuvo atravesando durante el año.

Desde la institución esperan que el problema pueda quedar solucionado para mañana y que las actividades se retomen con normalidad. “Consideramos que sí, pero dependemos de otros organismos”, remarcó la vicedirectora.

De esta manera, la comunidad educativa permanece a la espera de la finalización de los trabajos y pide mayor seguridad para que estos espisodios no vuelvan a ocurrir.