Femicidio de Guadalupe Mena: “No puedo entender que te maten un hijo y tengas que esperar dos años para el juicio”

El primer día de 2025 terminó en tragedia en Mar del Plata. Guadalupe Mena, una joven integrante de la Policía Bonaerense, fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) luego de recibir un disparo en la cabeza. Pocos minutos después, los médicos confirmaron su muerte.

Desde el comienzo, la familia puso en duda la versión de que se había tratado de un accidente. Su novio, también policía, Fabián Vázquez, de 22 años, quedó acusado de “homicidio triplemente agravado, por ser cometido contra una mujer en contexto de violencia de género, por el vínculo y por el uso de arma de fuego”.

La versión sostenida por Vázquez indicaba que Guadalupe estaba jugando con el arma reglamentaria luego de limpiarla, que se la apoyó en la cabeza y que accidentalmente se produjo el disparo. Sin embargo, los resultados de las pericias determinaron que la bala que provocó la muerte de la joven salió del arma de Vázquez. El resultado aportó elementos a la hipótesis de femicidio planteada por la familia desde el inicio de la investigación.

En ese contexto, Sonia, madre de Guadalupe, continúa reclamando que la causa avance y que se fije una fecha de juicio. La mujer participa de las jornadas que realizan mensualmente las Madres Unidas por el Dolor, un espacio que reúne a familiares de víctimas de distintos delitos y hechos trágicos.

“Como ven, acá una vez al mes decidimos juntarnos las Madres Unidas por el Dolor MDP por estas cosas, porque no hay avances en las causas de ninguna”, explicó Sonia en diálogo con 0223.

Según señaló, el grupo reúne a familiares de víctimas de femicidio, homicidio, accidentes de tránsito y otros casos que, según denuncian, permanecen sin resolución. “En mi caso, a un año, ocho meses y un día todavía sigo esperando fecha de juicio”, reveló.

Sonia también cuestionó que la detención del acusado sea presentada como una respuesta suficiente frente a la demora del proceso. “La Justicia me quiere tranquilizar con que el asesino, el femicida está preso, pero para mí eso no alcanza”, afirmó.

Sonia también cuestionó que la detención del acusado sea presentada como una respuesta suficiente frente a la demora del proceso.

Al recordar las circunstancias en las que murió su hija, la mujer volvió a poner en duda la hipótesis accidental y apuntó contra la manipulación de la escena. “El día del femicidio de Guadalupe Mena estaba toda la familia. Nadie escuchó nada, nadie vio nada, pero tuvieron tiempo de manipular la escena del crimen, de disparar el arma de mi hija”, sostuvo.

Además, relató que la familia no fue informada inmediatamente sobre lo ocurrido. “Nadie me avisó cuando a Guada le pasó lo que le pasó, e imagínense cómo me siento como madre”, expresó.

Para Sonia, ese dolor se transformó en una lucha que comparte con otras familias que atraviesan situaciones similares. “Este dolor lo transmito en lucha, porque nos atan de pies y manos en todo sentido”, manifestó.

El reclamo por el acceso a abogados

Uno de los principales planteos de las Madres Unidas por el Dolor MDP es la posibilidad de contar con asistencia legal para las víctimas y sus familias.

“Sabemos que existe una ley que nosotros podemos acceder a un abogado gratuito como lo tiene el acusado, el victimario, y no tenemos ese acceso porque dicen que es un renglón en blanco”, cuestionó Sonia.

A más de un año y medio del crimen, Sonia, la mamá de Guadalupe, volvió a reclamar por el avance de la causa y cuestionó la demora para llegar a juicio.

La madre de Guadalupe remarcó que muchas familias no cuentan con recursos para afrontar los costos de una representación particular. “No tenemos para poder pagar una buena defensa porque los abogados no cobran en pesos, cobran en dólares”, afirmó.

Y resumió su situación con una frase que refleja el reclamo que lleva adelante junto a otras madres: “Estamos victimizadas del lado del dolor y de la impunidad por el Poder Judicial”.

“Meter presión” para que las causas avancen

Consultada sobre el objetivo de las movilizaciones y el acompañamiento entre las familias, Sonia fue contundente: “Meter presión, exigir esto. Venimos acá porque no tenemos respuestas de ningún lado”.

En ese sentido, cuestionó los tiempos de la Justicia y el impacto que tienen sobre las familias de las víctimas. “Yo no puedo entender que te maten un hijo y vos tengas que esperar un año, dos años porque ellos no pueden apurar las causas”, sostuvo.

La madre de Guadalupe remarcó que muchas familias no cuentan con recursos

También apuntó contra los beneficios que pueden reducir el tiempo efectivo de cumplimiento de una condena. “Si le dan la condena, no le dan una condena ejemplar; que si son 18 años, después tienen los beneficios porque estudian”, señaló, aunque aclaró que no cuestiona que las personas privadas de su libertad estudien o trabajen.

“Estoy de acuerdo que estudien, que trabajen, que se sustenten porque se tienen que sustentar, pero para una achique de condena no me parece justo, porque a mi hija el asesino le achicó la vida, le quitó la vida”, concluyó.