El invierno se resiste a irse: cómo estará el clima este domingo en Mar del Plata

Mar del Plata transitará este domingo una jornada fría y mayormente nublada, con temperaturas bajas y pocas chances de precipitaciones. El pronóstico anticipa una jornada para tener el abrigo a mano y no confiarse demasiado de la primavera que asoma en el calendario.

La temperatura mínima será de 3°C, mientras que la máxima llegará a los 10°C. Durante la mañana se esperan registros cercanos a los 4°C, con un leve ascenso hacia la tarde.

El calendario insiste con la primavera, pero el tiempo parece no haberse enterado.

En cuanto a las lluvias, las probabilidades serán bajas: entre 0 y 10% durante las primeras horas y prácticamente nulas hacia el resto de la jornada. El cielo se mantendrá entre parcialmente nublado y nublado.

El viento soplará entre 7 y 22 km/h, con mayor intensidad durante la mañana. Luego tenderá a disminuir, con velocidades de entre 7 y 12 km/h durante buena parte del día. La buena noticia es que no se esperan ráfagas de viento intensas.

La ciudad tendrá una jornada para salir abrigado y mirar el cielo con cierta desconfianza.

El comienzo de la semana llegará con un panorama algo más amable. Para el lunes, se espera una máxima de 13°C y una mínima de 5°C, con 0% de probabilidad de precipitaciones. El viento se mantendrá moderado, aunque podría ganar algo de intensidad durante la tarde.

Así, el domingo dejará una postal más cercana al invierno que a la primavera, mientras que el lunes intentará recuperar algunos grados.