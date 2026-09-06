El invierno se resiste a irse: cómo estará el clima este domingo en Mar del Plata
El calendario insiste con la primavera, pero el tiempo parece no haberse enterado. La ciudad tendrá una jornada para salir abrigado y mirar el cielo con cierta desconfianza.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata transitará este domingo una jornada fría y mayormente nublada, con temperaturas bajas y pocas chances de precipitaciones. El pronóstico anticipa una jornada para tener el abrigo a mano y no confiarse demasiado de la primavera que asoma en el calendario.
La temperatura mínima será de 3°C, mientras que la máxima llegará a los 10°C. Durante la mañana se esperan registros cercanos a los 4°C, con un leve ascenso hacia la tarde.
En cuanto a las lluvias, las probabilidades serán bajas: entre 0 y 10% durante las primeras horas y prácticamente nulas hacia el resto de la jornada. El cielo se mantendrá entre parcialmente nublado y nublado.
El viento soplará entre 7 y 22 km/h, con mayor intensidad durante la mañana. Luego tenderá a disminuir, con velocidades de entre 7 y 12 km/h durante buena parte del día. La buena noticia es que no se esperan ráfagas de viento intensas.
El comienzo de la semana llegará con un panorama algo más amable. Para el lunes, se espera una máxima de 13°C y una mínima de 5°C, con 0% de probabilidad de precipitaciones. El viento se mantendrá moderado, aunque podría ganar algo de intensidad durante la tarde.
Así, el domingo dejará una postal más cercana al invierno que a la primavera, mientras que el lunes intentará recuperar algunos grados.
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