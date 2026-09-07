Tragedia en el skatepark: el impacto de una rueda contra un bache podría haber sido el “disparador” de la falla

Un mes después de la pericia mecánica realizada al colectivo que protagonizó la tragedia frente al Skatepark en la que murió Guadalupe Merlos, culminó la pericia accidentológica que sostuvo que la falla mecánica que se produjo en el vehículo imposibilitó la concreción de cualquier maniobra evasiva realizada.

El informe ratificó que “la pérdida de control de la unidad, por parte de su conductor, se produjo debido al desprendimiento de la barra corta de dirección de la rótula que la vincula al brazo de la rueda delantera izquierda, esto quedó evidenciado durante la inspección y pericia mecánica realizada”.

El informe señala que el bache podría haber sido el “disparador” de la falla

Uno de los puntos del informe de trece páginas que hizo el Perito Ingeniero Mecánico Oficial de la Asesoría pericial Omar Alcides Santi es que el impacto de una de las ruedas delanteras (posiblemente la derecha) contra el bache presente en el ingreso a la dársena de paradas, podría haber actuado, en ese momento, como “disparador” de la falla.

De acuerdo al reporte y como se constata en las fotografías tomadas minutos después de la tragedia, en el momento en que se produjo el hecho, existía un bache sobre el carril derecho, antes de la senda peatonal que posteriormente fue reparado.

Con relación a las velocidades, la pericia que recibió el fiscal Germán Vera Tapia sostuvo que “los elementos disponibles no resultan de valor suficiente como para realizar una estimación de la velocidad de circulación del colectivo, pero, se aprecia en las imágenes de video de la cámara C.O.M.705D, ubicada en avenida Pedro Luro y calle Buenos Aires, que, al momento de ingresar a la dársena de detención, el colectivo se desplaza a una velocidad similar al resto de las unidades que ingresan a la misma”.

Fue reparado después del siniestro.

Santi aclaró que luego de desviar su trayectoria hacia la derecha, el colectivo impacta contra el vértice de una garita de parada y continúa su trayectoria subiendo las cuatro ruedas a la vereda e impactando contra los peatones que se encontraban en esa zona, contra el parapeto y la reja separadoras del Skatepark, sobre un cartel, sobre otra garita de parada, derribándola y deteniendo finalmente su marcha sobre la vereda.

El abogado Maximiliano Orsini, como representante del particular damnificado, adelantó que el perito de parte Gustavo Hollman adhirió a la pericia accidentológica en forma general y presentará por separado un informe ampliando los puntos que considere necesario.

El 22 de junio el colectivo de la Línea 532 ingresó a la dársena ubicada en Rivadavia y la costa yembistió a las personas que aguardaban en las paradas de colectivos. Además de la muerte de la joven de 18 años que esperaba el transporte para regresar a su casa en el barrio Nuevo Golf, varias personas sufrieron heridas de distinta consideración.