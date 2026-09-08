La venta de armas sigue en aumento en Mar del Plata: cómo tramitar la credencial de legítimo usuario

La preocupación por la inseguridad y la percepción de falta de protección llevaron a que cada vez más marplatenses y vecinos de localidades cercanas se interesen por tramitar la credencial de legítimo usuario de armas de fuego. Las ventas crecieron de manera exponencial y las mujeres comenzaron a armarse, antes que inclinarse por el gas pimienta.

En principio, desde la tienda Universal Arms, su encargado Gastón le aseguró a 0223 que se ha registrado un incremento del 40% en la venta de armas en los últimos meses, "amén de la cantidad de gente que pregunta para tramitar la credencial de legítimo usuario por primera vez".

Para acceder a la credencial de legítimo usuario es necesario ser mayor de edad y no contar con antecedentes penales.

Según su perspectiva, el aumento está justificado "por la realidad que estamos viviendo, no sólo en Mar del Plata sino en la zona", lo que provoca que los vecinos se decidan por "tramitar la credencial para hacerse de un arma de fuego".

"Lo que argumenta la mayoría que adquiere un arma para defensa es que nadie los defiende, esa es la pura realidad. Se sienten desamparados porque a un vecino le sucedió un hecho de inseguridad y piensan que en cualquier momento les va a tocar, por lo que tratan de acceder al material", aclaró el especialista.

Sostuvieron que la venta de armas en Mar del Plata registró un aumento del 40% en los últimos meses.

En la misma línea, detalló que los clientes no se reducen únicamente a Mar del Plata, sino que se acercan personas de otras ciudades aledañas, tales como Villa Gesell, Miramar, Benito Juárez, Necochea y Balcarce, quienes se presentan con un discurso similar. "Dicen que ven personas que no conocen, que no son de ahí y que son marginales. La gente tiene miedo y trata de reaccionar de la manera que sea para defender su quintita", expresó.

Por otro lado, precisó que los interesados en adquirir armas no tienen edades en común y afirmó que en la actualidad "no es una locura ver a una mujer armarse", teniendo en cuenta que un tiempo atrás era más común que compraran "gas pimienta", al que consideró "muy necesario como complemento".

"Las mujeres antes venían a buscar el gas pimienta y obviaban el hecho de acceder a un arma de fuego. Hoy las cosas cambiaron radicalmente y cada vez son más las que tramitan la credencial de legítimo usuario y luego adquieren un arma de fuego", remarcó Gastón.

Desde la armería aseguraron que son más las mujeres que compran armas antes que un gas pimienta.

Qué se necesita para tramitar la credencial

De acuerdo con la información brindada por el comerciante, para iniciar el trámite se requiere ser mayor de 18 años, presentar el DNI, contar con la aplicación Mi Argentina en el teléfono y tener registrados los datos biométricos. Además, no se deben registrar antecedentes penales.

Si bien para obtener la credencial no es necesario acreditar un medio lícito de vida, como un recibo de sueldo o el último pago del monotributo, ese requisito sí debe demostrarse posteriormente si la persona pretende adquirir un arma de fuego.

La tramitación de la credencial y la acreditación de idoneidad de tiro se realizan bajo los procedimientos y requisitos establecidos por la normativa vigente y los organismos competentes.