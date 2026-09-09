Condenaron a ladrones que redujeron y golpearon a pareja durante un robo

Dos delincuentes que en junio de 2024 redujeron y golpearon a una pareja durante un robo fueron condenados a penas de hasta siete años y medio de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en Tribunales.

Nahuel Agustín Bonzón fue condenado a cinco años de prisión como coautor penalmente responsable del delito de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se tuvo por acreditada y por el uso de arma en sentido impropio; mientras que Lucas Daniel Cardozo recibió una pena de siete años y seis meses de prisión porque también fue responsable de los delitos de encubrimiento y tenencia ilegal de armas.

Ocurrió en el barrio Los Acantilados.

Según la investigación a cargo del fiscal Mariano Moyano, la noche del 8 de junio de 2024, Bonzón y Cardozo ingresaron a una vivienda ubicada en inmediaciones de la calle 34 al 3400 donde sorprendieron a una pareja que cenaba: los amenazaron con armas de fuego y les exigieron dinero y objetos de valor.

Durante el asalto, los delincuentes golpearon en la cabeza a una de las víctimas con la empuñadura de un arma y la redujeron junto a su pareja colocándoles precintos en las manos. Tras estar casi media hora dentro de la vivienda, escaparon con una suma no precisada de dinero y se llevaron dinero, tarjetas, documentación, joyas, dispositivos electrónicos, cámaras de seguridad y las llaves de un automóvil Ford Kuga.

Fiscal Mariano Moyano.

A partir de la geolocalización de unos auriculares Apple robados, dos días más tarde se allanó una vivienda en República de Cuba al 3000 donde hallaron a Cardozo y una mujer que tenía en su poder una importante cantidad de elementos presuntamente provenientes de distintos robos y dos revólveres calibre .38 con municiones.

Entre los objetos se encontraba una motosierra sustraída en mayo de 2023, una cámara de seguridad robada en septiembre de ese año y una cortadora de césped sustraída en enero de 2024. Las víctimas reconocieron los elementos secuestrados por características particulares y documentación que acreditaba su propiedad.

Seguirán alojado en el complejo penitenciario de Batán.

La participación de ambos quedó acreditada a partir de las coincidencias entre sus características físicas y las descriptas por una de las víctimas, las filmaciones que permitieron observar a dos hombres que salían y regresaban a la vivienda allanada en horarios compatibles con el robo y las comunicaciones entre Cardozo y Bonzón.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 se descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y agravantes, pero consideraron como atenuante –solo para Bonzón- el favorable informe de concepto que emanó de las constancias incorporadas en el Incidente de medidas de coerción y la ausencia de antecedentes penales que surge de lo informado por el Registro Nacional de Reincidencia.