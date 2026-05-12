Miles de personas se movilizaron por la Universidad Pública en Plaza de Mayo

La comunidad universitaria volvió a salir a las calles en una nueva Marcha Federal Universitaria. El epicentro en la Ciudad de Buenos Aires fue Plaza de Mayo, donde la movilización reunió a miles de estudiantes, docentes, autoridades académicas y gremios de todo el país, que le reclamaron al gobierno nacional la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para el sector.

La convocatoria fue impulsada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintos sindicatos docentes y no docentes. En la Capital Federal las columnas comenzaron a concentrarse desde el mediodía y cerca de las 17 se realizó el acto central frente a la Casa Rosada, que comenzó con la entonación del Himno Nacional.

Durante la lectura del documento consensuado por las organizaciones convocantes, los referentes universitarios advirtieron sobre la situación crítica que atraviesan las facultades. Según expresaron, se enfrenta una fuerte caída de recursos y una pérdida sostenida del poder adquisitivo de las y los docentes y las y los trabajadores.

Entre los principales reclamos, señalaron que las transferencias destinadas al sistema universitario sufrieron una importante reducción en términos reales desde el 2023 y cuestionaron la falta de actualización presupuestaria. También aseguraron que los ingresos del sector se encuentran entre los más bajos de las últimas décadas.

Otro de los puntos planteados durante la jornada fue la situación de los gastos de funcionamiento y el impacto que eso tiene sobre áreas sensibles como hospitales universitarios, investigación y mantenimiento edilicio.

La protesta no se limitó a la Ciudad de Buenos Aires. También hubo movilizaciones en distintos municipios bonaerenses y en provincias como Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, Salta y Tierra del Fuego.

Se trató de la cuarta marcha universitaria de alcance federal desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El conflicto entre el gobierno y las universidades públicas se mantiene desde el 2024, cuando comenzaron los reclamos por la actualización de partidas presupuestarias y los salarios del sector educativo.