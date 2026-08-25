Habló la mamá del delincuente abatido en pleno robo en una joyería: "No era un chico malo como dicen"

El comerciante le pegó un tiro en la cara y Marcos murió en el acto.

En los últimos días, el dueño de una joyería de Trelew le disparó en la cara a un delincuente que ingresó en su local con intenciones de robar. El chico murió en el acto y la Justicia encuadró el hecho como legítima defensa del comerciante.

El presunto delincuente se llamaba Marcos Dip y tenía 23 años y era padre de una niña de 4. Su mamá, Yanina, lo definió ante los medios como un hombre con "mirada de nene". Ya contaba con antecedentes antes del intento de robo en el que fue abatido.

El delincuente abatido por un comerciante, Marcos Dip, junto a su mamá Yanina.

La madre, según comentó, decidió no mirar las redes sociales por "las cosas que se dicen" de su hijo. "Yo estoy de los dos lados, entiendo la situación, pero es mi hijo. Si a vos te entran a robar, vos te vas a defender. Yo entiendo todo, no voy a decir que es injusto, pero yo quiero realmente saber qué pasó", indicó Yanina.

Y además contó: “Fue mi primer hijo, yo me quedé embarazada a los 15 años, fui mamá joven y siempre hice lo posible. No es como dicen que viene de una familia de chorros. Yo soy una mina que labura como todos en mi familia, todos trabajamos”.

Yanina lo describió como alguien que le tenía miedo a la oscuridad y que rescataba perros por donde veía: "No era un nene malo como dicen, tenía toda la vida por delante”.

Marcos Dip tenía 23 años y era padre de una niña de 4.

En diálogo con Radio Chubut la mujer criticó el trato que recibió de parte de las autoridades: “Me trataron mal todos en la comisaría y más de 3 horas esperando en la Fiscalía. Yo estaba tratando de ver qué había pasado con el cuerpo de mi hijo. Solo me enviaban de acá para allá, pero nadie me hablaba. Yo lo único que pedía es verlo antes de la autopsia”.

“No sé nada de la causa, no conozco bien, no me quisieron decir nada cuando fui a Fiscalía. Lo único que me llegó ayer es que Marcos no entró con un arma. Y si vos no entrás con un arma, ¿por qué te meten un tiro así de una?”, expresó en el mismo diálogo y agregó: “Yo a Marcos hace dos meses que no lo veía. No sabés lo que es verlo sonriendo en mi casa y de repente verlo en un cajón”.

El dueño de una joyería de Trelew disparó contra los delincuentes que ingresaron a su local y mató a uno de un tiro en la cara.

Según explicó, Marcos estaba bajo arresto domiciliario, pero tras discutir con ella se había ido y nunca regresó. “Si vos tenés un prontuario, y vas a un lugar, te ven sospechoso y te dan un tiro. A mí que muestren las imágenes de que mi hijo iba a robar”, concluyó la mujer.

El intento de robo en la joyería

Según confirmó el fiscal Gustavo Núñez, el pasado miércoles a las 7 de la mañana el dueño de la Joyería Patagonia de Trelew le disparó en la cara a uno de los ladrones que intentaba robar en su negocio y lo mató en el acto. Otros dos delincuentes lograron escapar y aún hoy son buscados por la policía. Se estima que uno de ellos habría resultado herido también durante el asalto.

La Joyería está ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Pellegrini. El local había abierto hacía pocos minutos y el propietario estaba trabajando en el interior cuando los tres delincuentes lo sorprendieron. La víctima reaccionó al intento de robo y empezó a disparar dentro del comercio.

La Justicia determinó que el comerciante actuó en legítima defensa, lo que lo exime de responsabilidades penales.

Después de que las autoridades tomaran conocimiento de lo sucedido, se presentaron en el lugar y desplegaron un importante operativo en la zona. Pidieron las cámaras de seguridad del local para establecer cómo ingresaron los sospechosos, por dónde escaparon y si contaban con apoyo en el exterior.

El dueño permaneció adentro mientras lo asistían y prestó colaboración a las autoridades. Ahora la Justicia determinó que actuó en legítima defensa lo cual lo exime de responsabilidades penales.