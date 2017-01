Mosca y las fiestas electrónicas: "Hay que encontrar un punto de equilibrio"

Manuel Mosca, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, visitó Mar del Plata y no pudo evitar meterse en la polémica por las fiestas electrónicas. El legislador de Cambiemos dijo que entiende “las preocupaciones que pueda llegar a tener el intendente”, pero remarcó que es necesario encontrar “un punto de equilibrio” para permitir que haya actividades de diversión para los jóvenes y se tomen los recaudos necesarios para que no haya inconvenientes.

“Es un tema con una dinámica muy propia de la ciudad. Entiendo las preocupaciones que pueda llegar a tener el intendente, por lo que significa el riesgo que implica una fiesta de estas características”, le dijo Mosca a 0223.

Para el presidente de la Cámara baja bonaerense, “lo más importante es encontrar un punto de equilibrio” que permita generar “actividades que son claramente de recreación y diversión de los jóvenes”, pero también “tomar los recaudos para que no pueda ocurrir ningún episodio que después haya que lamentar”.

El legislador señaló que el problema de la droga “no se limita a la posibilidad de autorizar o no una fiesta” y es “mucho más complejo”. Sin embargo, aclaró: “Cuando sentís que no tenés la posibilidad de controlar la realización de una fiesta, no realizarla te permite cuidar la vida de los adolescentes”.

“Hay que encontrar una herramienta que las regule”

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense Manuel Mosca también dijo que los legisladores deben hacerse cargo “y tratar de encontrar una herramienta que regule” las fiestas electrónicas y “pueda tener precauciones implícitas en una normativa”.

“No quiero sacarle el cuerpo a la problemática y como legisladores tenemos que trabajarlo. Ya lo estamos hablando con los diputados (Guillermo) Castello, (Maximiliano) Abad y le vamos a pedir al resto de los diputados que traten de trabajar una iniciativa bien trabajada”, concluyó.