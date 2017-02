Temporada: las panaderías tuvieron una baja en las ventas del 15% en relación al 2016

Las panaderías de Mar del Plata vendieron un 15% menos sus productos en lo que va de esta temporada 2017 y esperan que febrero repunte para intentar no quedar tan abajo en las ventas, en relación al año pasado.

“Se está trabajando un 15% menos que el inicio de año del 2016, con un enero en números, similar al año pasado. Y febrero es malo y el clima tampoco ayuda para que vengan más turistas”, evaluó Tito Vesprini, dueño de la panadería y confitería Chajamar, en diálogo con 0223.

Para el empresario tampoco favorece la situación coyuntural del país, con más aumentos en la tarifas de la luz y el gas, que afectan asimismo el bolsillo de los consumidores.

“Los impuestos suben y no podes quedarte atrás. Es por eso que tuvimos que aumentar el costo del pan. Lamentablemente la crisis también afectó al trabajo temporario aunque de ninguna manera se tradujo en despidos. Hasta ahora no hubo cierre de comercios. Aunque la situación en general no es buena”, consideró Vesprini.