Comenzó el juicio por trata de personas en el prostíbulo "La Posada"

Este lunes en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzó el juicio a 7 imputados del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en el cabaret "La Posada" y el hotel que funcionaba al lado, "El Paraíso".

Los hechos que se investigan ocurrieron entre los años 2008 y 2011. En total, son 16 víctimas –todas de origen paraguayo-, aunque solamente 3 pudieron ser notificadas y participarán del proceso.

En tanto, son 7 los imputados que podrían recibir penas de entre 7 y 10 años de prisión. En primer lugar, hay tres acusados, considerados partícipes principales de los delitos que se investigan: Alicia Acevedo Galeano (esposa de Juan Carlos Motillo, dueño de La Posada, fallecido durante el desarrollo de la causa), Aníbal Raúl Ramón Soria (alias “Pepe”, presunto socio de Motillo) y María del Carmen Castrege, (esposa de de Soria y sobrina de Motillo)

Los partícipes secundarios son: Ariel Hernán Spaltro, Humberto Atilio Scarpetta, Gabriel Alejandro Carmona (exjugador de básquetbol de la 1ª local del Club Atlético Quilmes e integrante del seleccionado marplatense) y José Aníbal Patroni.

En la primera audiencia, todos los acusados se negaron a declarar, excepto salvo Carmona. El exbasquetbolista sostuvo que "lo único que hice fue estar en la puerta del bar” y aseguró: “No tengo conocimiento de la trata". Luego, se negó a responder preguntas del fiscal.

Según se desprende de la causa, las víctimas eran captadas en Paraguay y traídas a Mar del Plata a bordo de una camioneta Toyota Hilux. Luego, eran alojadas en una vivienda ubicada en calle 20 de Septiembre al 3500, en donde Ariel Spaltro y José Anibal Patroni las custodiaban para que no salieran ni escaparan.

Las víctimas eran trasladadas todas las noches al local de la calle 11 de Septiembre en donde ejercían la prostitución entre las 21 y las 6 de la mañana.

El tribunal está integrado por los jueces Mario Portela, Jorge Micheli y Bernardo Bibel, mientras que el Ministerio Público Fiscal está representado por Juan Manuel Pettigiani.

En declaraciones a 0223, el fiscal Juan Manuel Pettigiani lamentó que se haya llegado a juicio oral público tras “una investigación que fue larga y que tuvo mucha demora”. En ese sentido, advirtió que “se hace difícil probar hechos de los que ya transcurrieron siete años entre su comisión y juzgamiento”.

Respecto de las causas por las cuales sólo 3 de las 16 víctimas fueron notificadas y concurren al juicio, el fiscal indicó que “fue difícil localizar sus domicilios” pero, además, tampoco “se ha efectuado una tarea de seguimiento con ellas como para saber en qué situación se encontraban, dónde estaban residiendo, si necesitaban algo”.

Tras señalar que los acusados están imputados por los delitos de captación y acogimiento de las víctimas, explotación, el sostenimiento y regenteo de casas donde se ejercían la prostitución; el fiscal adelantó que el objetivo del MPF “es establecer un concento de ‘cautiva’ diferente al que se conoce porque la privación de libertad no obedece a una privación ambulatoria sino que es una suerte de ‘cárcel mental’ , en donde no se requiere estar privada de la circulación, sabiendo que no tienen ninguna posibilidad de recurrir a las autoridades ni de escaparse porque quienes las están reteniendo tienen el control y los contactos suficientes para impedir esa situación”.

Por último, lamentó que todos los involucrados continúen en libertad porque, a su entender, si se encontraran detenidos “se hubiese podido resolver la investigación con bastante antelación”.

A su turno, Silvina Elías, representante de La Alameda –ONG que denunció ante la Justicia Federal el funcionamiento del prostíbulo “La Posada”, consideró que pese a las demoras de la causa, “están los elementos suficientes para poder condenar a las personas que están imputadas” y confió en que se les otorgue una “condena ejemplar”.