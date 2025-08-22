Juan Martin Malpeli: "La elección en la Provincia es la oportunidad de ponerle un límite a Milei"

El diputado bonaerense y candidato a la renovación de la banca, Juan Martín Malpeli, reafirmó en declaraciones recientes su compromiso como representante de la provincia de Buenos Aires en un momento clave para el futuro político del país. Asimismo sostuvo: “Esta elección tiene que ver con ponerle un freno a una motosierra alocada que no respeta absolutamente nada, que corta salarios, consumo y expectativas de la gente".

En esa línea, Malpeli cuestionó las medidas económicas del gobierno nacional y el impacto directo que generan en la vida cotidiana de las familias: “Ese ajuste que se decía iba a ser para la casta, lo está sufriendo la gente, tanto en el ámbito público como en el privado. Y lo vemos todos los días”, expresó.

El legislador remarcó además la relevancia de los cargos legislativos como herramienta democrática para garantizar equilibrios y frenar decisiones arbitrarias: “Lo demostramos con el veto en discapacidad, logramos que no avanzara, y ese es un ejemplo de lo valioso que es el rol legislativo para proteger derechos”. Y agregó: ”Por eso es tan importante fortalecer al Congreso y a la Legislatura bonaerense, para que el ajuste no siga golpeando a los más vulnerables”.

Finalmente, Malpeli convocó a la ciudadanía a participar de las próximas elecciones en provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre: “Entiendo que hay enojo y cansancio por parte de la gente, pero votar es elegir nuestro futuro". Y finalizó: “Tenemos que decidir el modelo de país que queremos con un Estado presente que acompañe sin ser traba y que tampoco se desligue de todas sus responsabilidades”.