El temporal azotó los balnearios de la zona sur: los arreglos llevarán toda la semana

El fuerte temporal de viento y lluvia que se registró durante el fin de semana en Mar del Plata dejó casi medio centenar de evacuados, múltiples caídas de árboles y postes y voladuras de techos. Pero también provocó importantes destrozos en los balnearios, en donde las ráfagas superiores a los 60 km/h y la crecida del mar arrasaron con estructuras de caño, madera y dañaron lonas y mediasombras.

Pablo Pfilapsidis, titular de la Cebra, la cámara que reúne a los empresarios del sector, dijo a 0223 que si bien la fuerza de la naturaleza se hizo sentir en toda la costa marplatense, la mayoría de los daós se registraron en los balnearios de La Perla, Punta Mogotes y los de la zona sur de la ciudad, "en donde hay menos resguardo y no sólo el viento, sino la fuerza del mar se notó mucho más".

En ese sentido, contó que desde el domingo se trabaja en la reparación, soldaura de caños, estructuras, reparación o reposición de lonas "para poder estar a punto de cara al fin de semana". "Más que pérdidas económicas, nos queda por delante una larga semana de trabajo por delante", indicó.

Si bien reconoció que ante un pronóstico de vientos fuertes "no hay mucho por hacer", Pfilapsidis advirtió que una vez que la municipalidad avisa al sector sobre un alerta meteorológico, "todos nos preparamos para lo que vendrá". "No es lo mismo que nos agarre desprevenidos, los daños no son tan grandes", afirmó el empresario. Por eso, consideró que si se concreta la anunciada instalación de un radar en Santa Clara del Mar, "habrá más certezas a la hora de pronosticar un temporal y estar preparados para su paso por la ciudad".