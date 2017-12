Con seguridad privada en el predio, se reestablece la recolección de residuos

El conflicto que dejó a Mar del Plata inundada de basura comienza a solucionarse. Este lunes, la empresa Tecsan, encargada de operar dentro del predio de disposición final de residuos, aportó personal de seguridad privada para garantizar el normal desempeño de los trabajadores, mientras que los camiones continúan recogiendo la basura de las calles.

Leitao remarcó que el aporte de seguridad que realizó la empresa fue "una mano muy grande" y anticipó que, según lo charlado con el intendente, Tecsan seguirá prestando la seguridad para que este problema no se repita.

"Ahora falta que podamos dejar en condiciones los playones de descarga. Con la basura acumulada en estos días los camiones se llenan muy rápido, así que va a llevar un tiempo que el servicio esté normalizado", dijo a 0223 el presidente del Emsur Eduardo Leitao.

El funcionario explicó que ante la medida de fuerza que se realizó por falta de seguridad los playones de descarga del predio (el de contingencia, el B y el C) se llenaron de basura y no se pudo realizar el movimiento interno que habitualmente se hace dentro del predio. De este modo, los camiones que comenzaron a juntar la basura no tenían lugar donde descargar.

"Esta mañana ya descargaron 12 camiones. Ahora se trabajó y el playón de contingencia quedo apto para la descarga, y estamos trabajando en los otros dos", explicó Leitao. En ese contexto, el presidente del ente le solicitó "un poquito más de paciencia" y le pidió a los ciudadanos que saquen la basura de su casa en los horarios correspondientes hasta tanto se normalice el servicio de recolección de residuos de la empresa 9 de Julio.