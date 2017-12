Tiene parálisis cerebral, Pami le cortó las prestaciones y su familia le mandó una carta a Macri

Señor Presidente Mauricio Macri

Me dirijo a Ud. con el fin de poder ser escuchada. Mi nombre es María Florencia Gorospe, en realidad soy la voz de mi hermano Pablo Gabriel Gorospe (44). Pablo vive en la ciudad de Mar del Plata, tiene parálisis cerebral( de nacimiento), es cuadripléjico, es el mas grande de tres hermanos, desde que tengo uso de razón siempre lo vi postrado en su silla de ruedas, crecí viendo a mis padres atenderlo, ya que no puede hacer nada por si solo. Siempre mis padres se desvivieron por brindarle todo y hacer de su vida lo mas feliz, simple y sencilla posible. En el año 99, fallece mi padre en un accidente automovilístico y nuestra vida da un giro inesperado, mi papá era las piernas de mi hermano. Pablo necesita de cuidados especiales, enfermera, kinesiólogo, terapista ocupacional, fonoaudióloga, gracias a todos estos profesionales uno podía brindarle a Pablo una mejor calidad de vida y digo podía porque lamentablemente hace unos días, mas precisamente el 30 de Noviembre del corriente año, la llaman a mi mamá Nora B Parlavecchio, de Pami seccional Mar del Plata, para pedirle en carácter urgente unos informes (módulos) para que no se corte la prestación de los profesionales, al llegar ella de inmediato con los papeles solicitados, se le informa que por una nueva disposición Pablo no contaría mas con los profesionales que hasta ahora lo asistían, por no estar postrado en una cama. Ahora yo me pregunto…Pablo esta postrado desde que nació en una silla de ruedas, acaso no es lo mismo? Lamentablemente ya se comienza a notar en Pablo un deterioro al no contar con los profesionales y su cuerpo se esta atrofiando con mucha rapidez. Solo le pido por favor se evalúe cada caso y que le devuelvan a mi hermano las prestaciones para que pueda volver a tener la calidad de vida que se merece. Solo pretendo como hermana hacer valer sus derechos.