Mirta Tundis: “Queremos que la transparencia esté a la orden del día”

La diputada nacional participó de un encuentro con adultos mayores junto a la candidata a intendenta Fernanda Raverta y el concejal Ariel Ciano y dejó varias consideraciones sobre un hipotético gobierno de Alberto Fernández.

Este viernes llegó a Mar del Plata la diputada nacional Mirta Tundis, quien acompañada por la candidata a intendenta Fernanda Raverta y el concejal Ariel Ciano, encabezó un encuentro con jubilados en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio de General Pueyrredon.

La dirigente, especialista en el sistema previsional argentino, dejó varias consideraciones sobre la mesa respecto al porvenir inmediato de los adultos mayores en caso de que Alberto Fernández se corone presidente en las elecciones del 27 de octubre próximo.

En una de sus primeras frases micrófono en mano, Tundis hizo foco en aclarar su pasado de opositora al proyecto de Cristina Fernández: “Quiero decir sobre aquellos que mencionan que yo ahora lloro, pero que vengo de acompañar la reforma previsional que se hizo en diciembre de 2017 y que cambió la forma de calcular la movilidad jubilatoria: eso es mentira, nunca, como previsionalista, con 40 años de trabajo en el sector, puedo acompañar un reforma que afecte el derecho de las personas” recalcó la legisladora.

De inmediato, se metió de lleno en el futuro próximo: “Alberto Fernández tomó la decisión política de decir voy a realizar el ajuste que corresponde a esa pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los jubilados, que es de un 20%. Acá lo urgente es tratar de poner un poco de plata al bolsillo de la gente” entendió Tundis.

En esa línea, agregó: “Hay muchas cosas para hacer. Con respecto a los medicamentos, han puesto tantas restricciones, que a la gran mayoría se los han terminado por sacar. Lo que plantea Alberto es que todos los jubilados tengan los medicamentos gratuitos, con una cobertura del 100% y por ley, para que nadie más venga a cambiar las reglas del juego”, afirmó.

“Será una manera de inyectar dinero, ya que nadie pasará a cobrar fortunas, porque decir eso sería mentir. Pero lo que sí, los jubilados, si van a dejar de gastar 1.500, 2.000 o 2.500 pesos en medicamentos porque serán gratuitos, tendrán esa plata en el bolsillo” explicó la diputada.

Entre otras de las “medidas inmediatas a tomar” según describió Tundis, figura la de cambiar la forma de movilidad jubilatoria. “Debemos volver a una fórmula que asegure que no pierdan poder adquisitivo. Y eso también tiene que ir por ley”, anheló.

“Debemos tomar medidas. Si bien no van a ganar más plata, la propuesta es que no gasten en cosas extras” señaló Tundis ante decenas de adultos mayores.

“Y está el tema de las tarifas, que si bien Alberto ya anunció que se van a desdolarizar, se trabaja además en una tarifa social real. Hoy existe una tarifa social que, cuando un jubilado o pensionado supera los 320 kilowatts, le croban la tarifa normal. O cuando supera el límite del gas, también se le cobra una tarifa normal. No existe la tarifa social para jubilados. Aquellos que podemos, pagamos lo que tenemos que pagar. Y por aquellos que no pueden, el que más tiene tiene que ayudar al que menos tiene”, expresó.

Respecto a la situación actual de los adultos mayores y el sistema de salud, Tundis afirmó: “Tenemos hacer un cambio radical en el Pami respecto a las partidas presupuestarias. Y entender que cada empleado que queda en la calle es plata que no ingresa al sistema previsional y que no ingresa al Pami. No podemos permitir que se sigan cerrando más Pymes, fábricas y negocios”, consideró.

La corrupción y la justicia

En un ida y vuelta con los adultos mayores presentes, Tundis respondió a algunas preguntas particulares de ciertos jubilados y reflexionó sobre el poder Judicial en la Argentina, rubro sobre el que tuvo una negativa consideración.

“Acá lo peor que tenemos es la justicia, que actúa en base a los intereses personales y después quedan sucios todos. Qué puede haber corruptos en el gobierno anterior no quiere decir que todos sean corruptos,. Qué en este gobierno hay corruptos, póngale la firma, pero tampoco todos son corruptos. El problema es que cuando salta un corrupto, lamentablemente la justicia no actúa hasta que se haya ido del poder. Queremos un cambio en nuestro país y queremos que la transparencia esté a la orden del día”, avisó la legisladora.

Para el cierre, aclaró: “Las soluciones no se darán en forma inmediata, pero progresivamente veremos que los jubilados podrán ir a una fiesta, podrán viajar o irse a comer a un restaurante y no padecer y vivir tristes como les ocurre ahora”, concluyó.