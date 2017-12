Diego Hidalgo: "Vivir este momento con mi hijo es único"

A fines de 2015, cuando Círculo Deportivo volvía a gritar campeón después de dos 10 años, la emoción y las lágrimas eran más de sufrimiento que de alegría. Su hijo Santos comenzaba a librar una batalla contra una enfermedad y él, Diego Hidalgo, junto al resto de su familia, empezaban a jugar el partido más importante. Dos años después, el "papero" vuelve a consagrarse dueño del fútbol de Mar del Plata y las lágrimas del "Paisa" son de emoción, de satisfacción. Los hospitales y las agujas quedaron atrás y pudo dar la vuelta con "Santitos" en sus hombros, junto al padrino Marcelo Alejandroff, para que el título tenga un sabor mucho más especial.

Risa y llanto. Desahogo, mucho desahogo había en Hidalgo después del pitazo final de Franco Campagnoli. El "Paisa" vive como juega, temperamental, ganador, tenía la espina clavada del gol en contra ante Racing en Olavarría que terminó siendo el único tanto en la serie que se perdió injustamente en los cuartos de final del Torneo Federal B. Entonces, esa sed de revancha se la quería saciar con el título local, para darle a ese plantel, a ese pueblo, la alegría que se merecía.

Y enfrente no estaba cualquiera, estaba Kimberley, con quien se armó una rivalidad especial y que le agrega aún más sabor al triunfo. Aunque también, para Hidalgo, del otro lado había muchos amigos y recuerdos. "Ese club a mí me abrió las puertas en un momento muy especial cuando me echaron de Unión y estoy eternamente agradecido, pero Círculo me brindó muchas cosas en un momento muy especial de mi vida (NdlR: su hijo Santos enfrentó una grave enfermedad) y ahora estar viviendo esto con él es único. Y además me tomo revancha de la eliminación con Racing de Olavarría que me adjudiqué mucha culpa por el gol en contra, entonces, no lo tapa pero es un mimo para el corazón para mí", comenzó el volante central, de los puntos más altos en la final en el "Guillermo Trama".

A lo largo de los 90' el conjunto de Alexis Matteo fue superior y lo pudo cristalizar en el resultado, más allá de que la ventaja haya sido exigua. Sobre eso, el "Paisa" analizó que "creo que lo merecíamos, no hay que sacarle mérito a lo que hace Kimberley que son un equipazo, juegan bien todos, pero nosotros supimos a hacer lo nuestro, tuvimos mucha personalidad, por momentos se jugó bien, por momentos había que hablarlo para tratar de frenar el ritmo que ellos te imponen, supimos jugar como se tenía que jugar la final y creo que somos justos ganadores".

El "Alejandro Víctor Giuntini" le da a Círculo Deportivo el premio a un año muy bueno que tiene en el título la coronación. "Corona no sólo un año, sino todo un proceso que viene trabajando Cïrculo y estamos muy felices por la temporada, el Federal B fue muy bueno, lo redondeamos con esto y encima salió campeón de la Liga de Necochea mi amigo (por Damián García)", sentenció el exAldosivi, Unión y Kimberley.

La nota se terminó. Porque llegó para sumarse a los festejos "Batata" Alejandroff, el padrino de Santos, se lo "arrebató" de los hombros y sobraban las palabras. Igual, Hidalgo se acordó de aquel noviembre de 2015, en el que no pudo saborear el campeonato de la misma forma. "En aquel momento había otro partido que era el más importante, fue el partido más importante de todos, y eso ahora hace que se valore todo más, poder vivir este momento con él y con mi compadre es único, no puedo pedir nada más", cerró el volante central que encontró en Círculo Deportivo su lugar, pero otra vez mostró nivel para poder jugar en categorías superiores.